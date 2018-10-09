В Туле определили лауреатов танцевального конкурса
7 октября на сцене ДК Туламашзавода прошел VI Всероссийский конкурс персонального мастерства Solo-Star - 2018.
216 исполнителей соревновались в 11 танцевальных дисциплинах: танцевальное шоу, эстрадный танец, джаз, модерн, классический танец,
деми классика, народный танец, стилизованный танец, стрит-шоу,
акробатический танец, чирлидинг.
В рамках конкурса была присуждена финансовая премия «Открытие». Номинантами премии «Открытие» стали:
Гран-при премии «Открытие» Олеся Васюкова.
1 место премии «Открытие» Елизавета Асянова.
2 место премии «Открытие» Алесия Корчоне.
3 место премии «Открытие» Полина Аверина.
Финалист премии «Открытие» Ульяна Шишкина.
Финалист премии «Открытие» Дмитрий Ворогущин.
Финалист премии «Открытие» Мария Тихонова.
Финалист премии «Открытие» Елизавета Рублева.
Конкурс проводится ежегодно среди сольных и дуэтных исполнителей Российской Федерации, с целью укрепления личного хореографического мастерства и развития лидерских качеств исполнителей, а также дальнейшего профессиональное ориентирование участников в области хореографии.
Финалистов и победителей наградила Ольга Чекмазова, президент
Федерации эстрадного и современного танца Тульской области, директор учебно-тренингового центра Remix, президент спортивной федерации чирлидинга Тульской области, художественный руководитель эстрадного балета «Remix».