В Туле определили лауреатов танцевального конкурса

216 исполнителей соревновались в 11 танцевальных дисциплинах: танцевальное шоу, эстрадный танец, джаз, модерн, классический танец,

деми классика, народный танец, стилизованный танец, стрит-шоу,

акробатический танец, чирлидинг.

В рамках конкурса была присуждена финансовая премия «Открытие». Номинантами премии «Открытие» стали:



Гран-при премии «Открытие» Олеся Васюкова.



1 место премии «Открытие» Елизавета Асянова.



2 место премии «Открытие» Алесия Корчоне.



3 место премии «Открытие» Полина Аверина.



Финалист премии «Открытие» Ульяна Шишкина.



Финалист премии «Открытие» Дмитрий Ворогущин.



Финалист премии «Открытие» Мария Тихонова.



Финалист премии «Открытие» Елизавета Рублева.

Конкурс проводится ежегодно среди сольных и дуэтных исполнителей Российской Федерации, с целью укрепления личного хореографического мастерства и развития лидерских качеств исполнителей, а также дальнейшего профессиональное ориентирование участников в области хореографии.





Финалистов и победителей наградила Ольга Чекмазова, президент

Федерации эстрадного и современного танца Тульской области, директор учебно-тренингового центра Remix, президент спортивной федерации чирлидинга Тульской области, художественный руководитель эстрадного балета «Remix».