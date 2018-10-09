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В Туле определили лауреатов танцевального конкурса

В Туле определили лауреатов танцевального конкурса

7 октября на сцене ДК Туламашзавода прошел VI Всероссийский конкурс персонального мастерства Solo-Star - 2018.

216 исполнителей соревновались в 11 танцевальных дисциплинах: танцевальное шоу, эстрадный танец, джаз, модерн, классический танец,
деми классика, народный танец, стилизованный танец, стрит-шоу,
акробатический танец, чирлидинг.

В рамках конкурса была присуждена финансовая премия «Открытие». Номинантами премии «Открытие» стали:


Гран-при премии «Открытие» Олеся Васюкова.

1 место премии «Открытие» Елизавета Асянова.

2 место премии «Открытие» Алесия Корчоне.

3 место премии «Открытие» Полина Аверина.

Финалист премии «Открытие» Ульяна Шишкина.

Финалист премии «Открытие» Дмитрий Ворогущин.

Финалист премии «Открытие» Мария Тихонова.

Финалист премии «Открытие» Елизавета Рублева.

Конкурс проводится ежегодно среди сольных и дуэтных исполнителей Российской Федерации, с целью укрепления личного хореографического мастерства и развития лидерских качеств исполнителей, а также дальнейшего профессиональное ориентирование участников в области хореографии.



Финалистов и победителей наградила Ольга Чекмазова, президент
Федерации эстрадного и современного танца Тульской области, директор учебно-тренингового центра Remix, президент спортивной федерации чирлидинга Тульской области, художественный руководитель эстрадного балета «Remix».

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 16:28 0
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Ольга Чекмазова
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ДК Туламашзавода

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