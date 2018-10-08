Тульские бойцы завоевали медали на турнире по смешанным единоборствам

30 сентября в УСК «Орион» (Балашиха) прошел мемориальный спортивный военно-патриотический фестиваль, посвященный памяти Героя России А.С. Ситникова.

В рамках фестиваля состоялись: турнир по смешанным единоборствам «ОСЕ»; показательные поединки по различным видам боевых единоборств; детский турнир по футболу; матч ФК «Витязь» – СШ «Лидер»; выставка экипировки, военной и специальной техники, образцов исторического оружия; выступление группы показа рукопашного боя ЦСН «Витязь», выступление танцевальных коллективов; концерт артистов ансамбля песни и пляски ОДОН им. Ф. Э. Дзержинского. Гостей мероприятия угощали на полевой кухне кашей и горячим чаем.

В турнире по смешанным единоборствам приняли участие 18 детских и юношеских команд из Москвы, Балашихи, Волгограда, Вологды, Воронежа, Иваново, Калуги, Курска, Липецка, Мичуринска, Ногинска, Орла, Рыбинска, Шарьи, Тольятти, Тулы, Электроуглей. Это 170 участников.

Тульскую область представила Федерация смешанных единоборств «ОСЕ» под руководством Алексея Никитина. Нашу команду возглавил главный тренер сборной Илья Герасименко.

Ребята в упорной борьбе смогли завоевать все призовые места.

Константин Капков из спортивного клуба «Магура» показал отличный результат среди спортсменов 16-17 лет и завоевал первое место в личном зачете. Кстати, Константин на прошедшем первенстве России по ММА впервые в истории Тульской области стал бронзовым призером.

Также призовые места среди наших бойцов в разных возрастных группах распределились следующим образом:

1 место – Шмелёв Сергей, Желтов Степан

2 место – Тоиржонов Никита

3 место – Романов Константин, Швыкин Егор

Подготовили спортсменов: Ефремов Юрий, Давыдов Александр, Турбин Павел, Пилипчак Андрей и Герасименко Илья.