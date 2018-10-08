Убийство в Новомосковске: подозреваемого заключили под стражу

Ранее Myslo писал об убийстве в Новомосковске. Вечером 4 октября в местную больницу привезли 29-летнего мужчину со множественными ножевыми ранениями головы и шеи. От полученных травм потерпевший скончался.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 39-летнего подозреваемого задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

– Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, также следователем подготовлено и направлено в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, которое было удовлетворено, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Отметим, что мотивы преступления пока не разглашаются.