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Убийство в Новомосковске: подозреваемого заключили под стражу

Убийство в Новомосковске: подозреваемого заключили под стражу

Мотивы преступления выясняют следователи.

Ранее Myslo писал об убийстве в Новомосковске. Вечером 4 октября в местную больницу привезли 29-летнего мужчину со множественными ножевыми ранениями головы и шеи. От полученных травм потерпевший скончался.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 39-летнего подозреваемого задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

– Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, также следователем подготовлено и направлено в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, которое было удовлетворено, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Отметим, что мотивы преступления пока не разглашаются.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:07 0
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