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Жуткое ДТП: В Тульской области водитель погиб под колесами собственного КамАЗа
Фото УГИБДД по Тульской области.

Жуткое ДТП: В Тульской области водитель погиб под колесами собственного КамАЗа

Происшествие случилось в карьере в Новомосковском районе.

6 октября в 10.40 в Новомосковском районе в карьере, находящемся в трех километрах от деревни Беломестное, произошло жуткое ДТП. По предварительной информации, 35-летний мужчина покинул кабину КамАЗа, не приняв при этом меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства.

Автомобиль КамАЗ откатился по склону и задавил водителя.

Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:06 +1
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