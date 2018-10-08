Жуткое ДТП: В Тульской области водитель погиб под колесами собственного КамАЗа

Фото УГИБДД по Тульской области.

6 октября в 10.40 в Новомосковском районе в карьере, находящемся в трех километрах от деревни Беломестное, произошло жуткое ДТП. По предварительной информации, 35-летний мужчина покинул кабину КамАЗа, не приняв при этом меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства.

Автомобиль КамАЗ откатился по склону и задавил водителя.

Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.