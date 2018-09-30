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Аналитика: Как «Арсенал» убили нестреляющим уральским ружьем
Фото пресс-службы "Арсенала".

Аналитика: Как «Арсенал» убили нестреляющим уральским ружьем

«Урал» и «Арсенал» в чем-то схожи в этом году. И та, и другая команда сменили этим летом главного тренера, и в чемпионате шли примерно на равных.

Перед игрой в Екатеринбурге у уральцев было на одно очко меньше, чем у «Арсенала». Очный поединок команд с тренерами-дебютантами завершился в пользу уральцев.

Третий сезон подряд «Арсенал» стартует в Премьер-лиге примерно с одинаковым очковым пополнением, с незначительной погрешностью. При Павлове, в первый после возвращения год тульская команда набрала 7 очков в девяти турах, сейчас – девять. Можно, конечно, пытаться найти в этой тенденции самые разные причины. Хотя главная – очевидна. За эти три года в команде работает уже четвертый тренер. Откуда взяться стабильности?

Наверное, если ставить простую цель быть твердым середняком, у «Арсенала» было бы сейчас побольше очков. Поставили бы в нужный момент автобус с «Рубином», с «Ростовом», сейчас с «Уралом» – и дело в шляпе. Но очевидно, что Олег Кононов строит другую команду, которая с любым соперником пытается все девяносто минут играть с позиции силы, а быстро ни одно строительство не происходит. Чтобы набирать больше очков со старта, нужно дождаться момента, когда тренер в команде проработает больше года. Пока же мы имеем то, что имеем.

В Екатеринбурге «Арсенал» проводил уже третий матч за неделю, да еще в разных часовых поясах, перепрыгивая с одного газона на другой.

В Туле – поле с травяным покрытием, в Томске, где принимает соперников клуб из Южно-Сахалинска, искусственное, в Екатеринбурге – опять натуральная травка. Причем, на Кубок играли в большинстве своем футболисты основного состава. С одной стороны не самый легкий график. С другой, как говорил Владимир Федотов, когда работал главным тренером «Арсенала», устают не ноги, а голова. Победный фон дает дополнительные положительные эмоции, с которыми играется веселее. Тем более после обидно упущенной победы с «Рубином».

В этом отношении матч на Кубок свою роль должен был сыграть – «Арсенал» победил достаточно уверенно, пусть и не без некоторой нервотрепки в самой концовке. При этом и Джорджевич, и Ожегович на поле не выходили, и победу команда добыла за счет удачно выполненных стандартов, что тоже немаловажно. Пока именно в этом компоненте «Арсенал» выглядит не самым лучшим образом.

С «Уралом» в первом тайме сработала проверенная на «Крыльях Советов» схема с забросами на барражирующего на линии офсайда Джорджевича. Тот убежал в одиночестве к воротам, но хозяев сначала выручил Годзюр, и только с добиванием Ткачева уже никак не мог справиться. Так «Арсенал» на перерыв ушел с преимуществом в один забитый мяч. Было время прийти в себя, послушать, какие указания даст в раздевалке тренер.

Главному тренеру уральцев Дмитрию Парфенову тоже было о чем задуматься. По его словам, в перерыве у команды было какое-то опустошение. За полчаса до финального свистка Парфенов нашел нужное решение, как обыграть «Арсенал», выпустив нападающего Панюкова, не забивавшего в Премьер-лиге с 2013 года – больше пяти лет. Но, как известно, если ружье на стенке висит, оно рано или поздно выстрелит. Вот Панюков и стрельнул наконец.

Кстати, для гостей гол в ворота «Урала» тоже по-своему оказался знаковым – «Арсенал» не забивал на выезде аж 514 минут. До поездки в Екатеринбург за Тулу в гостях забивал еще великий и ужасный Артем Дзюба. Наконец-то эта безголевая наша засуха тоже прервалась.

Во втором тайме «Арсенал» вроде бы сделал все, чтобы не повторить казанский урок, когда, прижавшись к воротам, команда получила пенальти и два забитых мяча в свои ворота. «Уралу» было непросто, и при некоторой доле везения гости могли рассчитывать больше, чем на один забитый мяч. Но в итоге все завершилось печально. Началось все с атаки, в которой один из двух игроков «Урала», если не оба сразу, находились в положении вне игры. Сергей Лапочкин не сразу принял решение, побежал советоваться со своим помощником, и сообща они гол засчитали. В полярной ситуации решение было принято не в нашу пользу.

Этот эпизод после матча вызвал целую перепалку. «Урал» в твиттере поделился с Тулой ссылкой на «Правила игры в футбол для чайников». «Арсенал» ответил записью спорного момента с ремаркой: «Вам самим не смешно?» Игрок хозяев Михаил Меркулов был не менее категоричен: «Правда на нашей стороне. Забили чисто».

Конечно, у победителей всегда своя правда. Наиболее мудрый комментарий по этому поводу дал президент «Урала» Григорий Иванов: «Есть судьи, которые решают, засчитывать гол или нет. Сегодня он был признан верным». С этим точно не поспоришь.

Получив в свои ворота обидный мяч, «Арсенал» не сбился на оборонительный футбол, и даже создал моменты, чтобы вновь выйти вперед. Команда продолжала придерживаться той же тактики, о которой не раз говорил Олег Кононов: надо искать счастье у чужих ворот. Но закончилось все точным забросом в штрафную Нигматуллина, после которой Панюков, молчавший долгих пять лет, оформил дубль, отыграв всего чуть больше тридцати минут.

В очередной раз подтвердилась статистика, что большинство своих голов тульская команда пропускает в последние тридцать минут.

На глаз вроде бы не очевидно, что у команды в этот период не хватает физподготовки. Хотя в этот раз о том, что некоторая усталость после кубковой игры в концовке матча с «Уралом» присутствовала, игроки «Арсенала» говорили в интервью. С оговоркой, что усталость была не настолько явной, чтобы повлиять на исход матча.

Значит, проблема с потерей концентрации кроется в чем-то другом. И это одна из самых актуальных сейчас для команды Олега Кононова задач. И тут очень кстати будет предстоящий перерыв в чемпионате на игры сборных – сразу после ближайшего домашнего матча с «Уфой».

 

«Урал» – «Арсенал» – 2:1 (0:1).

Гол: Ткачев (27) – 0:1, Панюков (63) – 1:1, Панюков (84) – 2:1.

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Мохаммед, Берхамов, Ткачев (Кангва, 68), Мирзов (Лесовой, 86), Бакаев (Ожегович, 74), Джорджевич.

Предупреждены: Кулаков, Бумаль, Бикфалви – Хагуш, Берхамов.

Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

29 сентября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург-Арена».

«Урал» – «Арсенал» – 2:1 (0:1).

Гол: Ткачев (27) – 0:1, Панюков (63) – 1:1, Панюков (84) – 2:1.

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Мохаммед, Берхамов, Ткачев (Кангва, 68), Мирзов (Лесовой, 86), Бакаев (Ожегович, 74), Джорджевич.

Предупреждены: Кулаков, Бумаль, Бикфалви – Хагуш, Берхамов.

Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

29 сентября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург-Арена».

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