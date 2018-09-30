В Тульской области губернатор поручил снизить уровень бедности вдвое
Об этом говорится в указе, подписанном Алексеем Дюминым.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин 24 сентября подписал Указ «О стратегических направлениях, целях и задачах развития Тульской области на период до 2024 года».
Документ утверждает стратегические направления развития региона. В их числе: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автодороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, а также малое и среднее предпринимательство.
Достижения целевых показателей к 2024 году ждут, в частности, от министерства труда и социальной защиты Тульской области. Алексей Дюмин поручил заняться повышением устойчивого естественного роста численности населения, повышением продолжительности жизни, доходов граждан, а также снижением уровня бедности вдвое.