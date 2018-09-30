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В Тульской области губернатор поручил снизить уровень бедности вдвое

В Тульской области губернатор поручил снизить уровень бедности вдвое

Об этом говорится в указе, подписанном Алексеем Дюминым.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин 24 сентября подписал Указ «О стратегических направлениях, целях и задачах развития Тульской области на период до 2024 года».

Документ утверждает стратегические направления развития региона. В их числе: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автодороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, а также малое и среднее предпринимательство.

Достижения целевых показателей к 2024 году ждут, в частности, от министерства труда и социальной защиты Тульской области. Алексей Дюмин поручил заняться повышением устойчивого естественного роста численности населения, повышением продолжительности жизни, доходов граждан, а также снижением уровня бедности вдвое.



 

 

сегодня, в 17:02 −19
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Люди
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Место
Тульская область

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