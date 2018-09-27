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Волейбольная «Тулица» уступила «Липецку» в матче Кубка России

Волейбольная «Тулица» уступила «Липецку» в матче Кубка России

Матч завершился со счётом 3:2. Следующую игру тулячки проведут с московским «Лучом».

В Москве состоялась третья игра «Тулицы» в рамках Кубка России по волейболу среди женских команд. Тульские волейболистки сражались с соперницами из Липецкой области.

Первую партию взяла «Тулица», затем «Липецк» сравнял счет. Третья партия осталась снова за тулячками. Но и «Липецк» не сдался – победителя пришлось выявлять в пятом сете. Итог игры – 2:3 в пользу липчанок (счет по партиям: 25:23, 20:25, 25:23, 16:25, 12:15).

Главный тренер ВК «Тулица» Александр Перепелкин назвал прошедший матч тяжёлым:

Александр Перепелкин

Мы играли с равным соперником, который именно сегодня оказался сильнее нас. Сегодня «Липецк» достаточно много играл с высоких передач. Организация нашего блока оставляет желать лучшего. Много работы предстоит и в атаке. Команда готовится к дальнейшим битвам, и понимает, что задача, поставленная перед ней – занять призовые места в Высшей лиге «А» – выполнима. Но это будет сделать очень непросто, если мы не добьемся нужной игры в определенных элементах.

В субботу, 29 сентября, нашим волейболисткам предстоит игра с хозяйками площадки – московским «Лучом». Начало матча в 14.00. Прямую трансляцию можно увидеть здесь.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:40 +2
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