В октябре в правительстве Тульской области пройдут прямые линии
Обращения граждан будут приниматься 5, 15 и 26 октября, с 10 до 12 часов.
В октябре руководители подразделений областного правительства проведут прямые линии с населением.
- 5 октября – председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Марина Панова,
- 15 октября – начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко,
- 26 октября – министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко.
Звонки будут приниматься с 10 до 12 часов по телефону: 31-26-20.
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