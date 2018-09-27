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В октябре в правительстве Тульской области пройдут прямые линии

В октябре в правительстве Тульской области пройдут прямые линии

Обращения граждан будут приниматься 5, 15 и 26 октября, с 10 до 12 часов.

В октябре руководители подразделений областного правительства проведут прямые линии с населением.

  • 5 октября – председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Марина Панова,
  • 15 октября – начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко,
  • 26 октября – министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко.

Звонки будут приниматься с 10 до 12 часов по телефону: 31-26-20.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:07 0
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