Волейболистки «Тулицы» уступили «Протону» в Казани

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

15 сентября волейбольная «Тулица» сыграла свою вторую игру в рамках турнира имени Лидии Логиновой, проходящего в Казани. Об этом сообщает клубная пресс-служба. Тулячки проиграли «Протону» со счетом 0:3.

Первую партию наши волейболистки уступили со счетом 17:25. Вторую — 22:25, а третью — 21:25.

Директор ВК «Тулица» Валерий Московский прокомментировал игру:

- Главный тренер экспериментирует с составом. Ищем игровые связи. Травма Андрушко вносит серьезные проблемы. В Казани она не играет. Надеемся, к Кубку восстановится. Местами у команды очень яркая игра, надо сделать её стабильной.

Заключительная игра турнира имени Лидии Логиновой для «Тулицы» состоится 16 сентября. В 18.00 наши волейболистки сыграют с хозяйками площадки — ВК «Динамо-Казань».

В турнире, помимо «Тулицы», также участвуют три команды из Суперлиги: «Заречье-Одинцово» из Московской области, «Протон» из Саратовской области и «Динамо-Казань».