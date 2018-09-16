В Калуге задержали туляка, ограбившего ювелирный магазин

В Калуге при попытке ограбить ювелирный магазин был задержан 46-летний житель Тулы. Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на отдел информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Издание отмечает, что подозреваемый более суток осматривал город в поисках подходящего для ограбления магазина. Выбрав ювелирный салон, мужчина притворился покупателем. Он попросил продавца показать ему золотые цепочки. Когда работник магазина отвлекся, туляк схватил две упаковки с ювелирными изделиями и сбежал. Общая стоимость похищенного составила более полумиллиона рублей.

Сбежать далеко грабителю не удалось — в одном из дворов его догнал продавец указанного салона и прохожий.

По информации информационного агентства, в полиции во время разбирательства выяснилось, что, скрываясь от погони, подозреваемый потерял часть украденного. Украшения вернули в магазин нашедшие их жители.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 161 УК РФ «Покушение на грабеж, совершенный в крупном размере». Туляку грозит лишение свободы до 7 лет.