В воскресенье за порядком в Туле проследит Иван Христолюбов

Он назначен дежурным по городу.

16 сентября в Туле дежурит заместитель начальника главного управления по Зареченскому территориальному округу по благоустройству Иван Николаевич Христолюбов.

По любым аварийным, внештатным ситуациям, по перенакоплению мусора на контейнерных площадках жителям необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872)47−20−34; (4872)47−20−37, 1391.