новости
новости
Регистрация
В воскресенье за порядком в Туле проследит Иван Христолюбов

В воскресенье за порядком в Туле проследит Иван Христолюбов

Он назначен дежурным по городу.

16 сентября в Туле дежурит заместитель начальника главного управления по Зареченскому территориальному округу по благоустройству Иван Николаевич Христолюбов.

По любым аварийным, внештатным ситуациям, по перенакоплению мусора на контейнерных площадках жителям необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872)47−20−34; (4872)47−20−37, 1391.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:17 0
Другие статьи по темам
Люди
Иван Христолюбов
Место
Тула
Прочее
Дежурный по городу

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Волейболистки «Тулицы» уступили «Протону» в Казани
Волейболистки «Тулицы» уступили «Протону» в Казани
Фотограф «Слободы» и Myslo Алексей Пирязев стал победителем конкурса «Тула в кадре»
Фотограф «Слободы» и Myslo Алексей Пирязев стал победителем конкурса «Тула в кадре»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.