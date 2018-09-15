новости
новости
Регистрация
Тула будет отмечать Новый год целый месяц

Тула будет отмечать Новый год целый месяц

Первые новогодние мероприятия состоятся уже 7 декабря.

В пятницу в администрации Тулы обсудили вопросы новогоднего оформления города. В рамках подготовки реализации проекта «Тула – новогодняя столица России» рассмотрены предложения по праздничному оформлению города.
 
Обсуждена концепция новогодних световых элементов площади Ленина, Казанской набережной, улицы Металлистов, Крестовоздвиженской площади, проспекта Ленина, Пролетарской набережной, скверов и других знаковых мест города.
 
Напомним, праздничные мероприятия в рамках проекта «Тула – новогодняя столица России» запланированы в нашем городе с 7 декабря по 7 января.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:05 +3
Другие статьи по темам
Событие
Новый годТула новогодняя столица России
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле продолжаются съемки программы «Ревизорро»
В Туле продолжаются съемки программы «Ревизорро»
ВК «Тулица» уступил в Казани ВК «Заречье-Одинцово»
ВК «Тулица» уступил в Казани ВК «Заречье-Одинцово»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.