Тула будет отмечать Новый год целый месяц

В пятницу в администрации Тулы обсудили вопросы новогоднего оформления города. В рамках подготовки реализации проекта «Тула – новогодняя столица России» рассмотрены предложения по праздничному оформлению города.

Обсуждена концепция новогодних световых элементов площади Ленина, Казанской набережной, улицы Металлистов, Крестовоздвиженской площади, проспекта Ленина, Пролетарской набережной, скверов и других знаковых мест города.

Напомним, праздничные мероприятия в рамках проекта «Тула – новогодняя столица России» запланированы в нашем городе с 7 декабря по 7 января.