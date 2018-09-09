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В Тульском кремле прошел показ новой коллекции московского модельера Ксении Кравцовой
Фото МА «Линда»

В Тульском кремле прошел показ новой коллекции московского модельера Ксении Кравцовой

Художница-модельер посвятила коллекцию 872-летию оружейной столицы России.

8 сентября в Тульском кремле прошел показ уникальной коллекции московского кутюрье Ксении Кравцовой.

В своей коллекции Ксения Кравцова соединила богатую историю и великую современность Тулы.

Ксения Кравцова

- Я посвятила коллекцию Туле и назвала ее «Эпохи Тульского кремля», потому что Кремль — великий символ памяти и истории города, но одновременно и тех фантастических изменений, что происходят в Туле сегодня, — рассказала модельер.

Продемонстрировали новую коллекцию московского кутюрье модели тульского агентства «Линда».

Директор модельного агенства «Линда» Алла Бурлина и участники показа
Галерея
В Тульском кремле прошел показ новой коллекции московского модельера Ксении Кравцовой , Фото: 1
В Тульском кремле прошел показ новой коллекции московского модельера Ксении Кравцовой , Фото: 2
В Тульском кремле прошел показ новой коллекции московского модельера Ксении Кравцовой , Фото: 3
В Тульском кремле прошел показ новой коллекции московского модельера Ксении Кравцовой , Фото: 4
В Тульском кремле прошел показ новой коллекции московского модельера Ксении Кравцовой , Фото: 5
В Тульском кремле прошел показ новой коллекции московского модельера Ксении Кравцовой , Фото: 6
В Тульском кремле прошел показ новой коллекции московского модельера Ксении Кравцовой , Фото: 7
В Тульском кремле прошел показ новой коллекции московского модельера Ксении Кравцовой , Фото: 8
В Тульском кремле прошел показ новой коллекции московского модельера Ксении Кравцовой , Фото: 9
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 21:33 0
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