Фото МА «Линда»
В Тульском кремле прошел показ новой коллекции московского модельера Ксении Кравцовой
Художница-модельер посвятила коллекцию 872-летию оружейной столицы России.
8 сентября в Тульском кремле прошел показ уникальной коллекции московского кутюрье Ксении Кравцовой.
В своей коллекции Ксения Кравцова соединила богатую историю и великую современность Тулы.
Ксения Кравцова
- Я посвятила коллекцию Туле и назвала ее «Эпохи Тульского кремля», потому что Кремль — великий символ памяти и истории города, но одновременно и тех фантастических изменений, что происходят в Туле сегодня, — рассказала модельер.
Продемонстрировали новую коллекцию московского кутюрье модели тульского агентства «Линда».
Директор модельного агенства «Линда» Алла Бурлина и участники показа
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