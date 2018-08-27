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Тульские спортсмены сыграют в Кубке открытия Студенческой хоккейной лиги

Тульские спортсмены сыграют в Кубке открытия Студенческой хоккейной лиги

По итогам турнира будет сформирован состав молодежной сборной для участия в международных соревнованиях.

С 14 по 16 сентября в Казани при поддержке Федерации хоккея России состоится «I Кубок открытия Студенческой хоккейной лиги». В нем примут участие сборные команды, сформированные из хоккеистов 1996-2002 годов рождения, представляющие более 40 команд чемпионата и первенства СХЛ. 
 
Тулу представят игроки СХК «Тропик» Владислав Волков и Артём Соседко.
 
 
Лучшие игроки турнира войдут в состав молодежной сборной СХЛ и примут участите в международном турнире Student hockey Challenge, который пройдёт в Красноярске с 1 по 8 октября 2018 года. 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:05 0
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