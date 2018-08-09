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Чемпионка мира Татьяна Кошелева тренируется с «Тулицей»
Фото из Инстаграма Виктории Козловой.

Чемпионка мира Татьяна Кошелева тренируется с «Тулицей»

Болельщики заметили Кошелеву на тренировке с командой в Центральном парке.

Тулячка Татьяна Кошелева, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, волейболистка сборной России, тренируется вместе с «Тулицей». Звездную спортсменку на тренировке команды заметили болельщики.

– Сегодня шел на работу через парк. Бежит «Тулица» по тропинкам. В шеренге бегущих — Татьяна Кошелева! Шок! Вроде слышал, что она в этом сезоне едет в Бразилию… А может, произошло чудо и она с нами? — пишет удивленный болельщик.

 

Myslo попросил прокомментировать эту информацию директора ВК «Тулица» Валерия Московского. Однако он не смог поговорить с нами, сославшись на занятость.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:30 +4
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