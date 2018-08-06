Фото из архива Myslo.
С 6 августа можно приобрести билеты на матч «Арсенал» — «Ахмат»
Игра состоится 12 августа в 16.30.
Болельщиков приглашают на матч 3-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Ахмат». Игра состоится в воскресенье, 12 августа, в 16.30.
Время работы касс Центрального стадиона:
- 6 августа – 11 августа: с 13.00 до 19.00
- 12 августа: с 09.00 до 17.10.
Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы осуществляется по абонементам и билетам (подробности по телефону 8-953-423-29-60).
Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор №1) осуществляется по предварительной коллективной заявке.
Телефоны для справок: 8-906-623-20-63, 8 (4872) 57-04-42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.
Подробная информация — на сайте «Арсенала».
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