С 6 августа можно приобрести билеты на матч «Арсенал» — «Ахмат»

Фото из архива Myslo.

Болельщиков приглашают на матч 3-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Ахмат». Игра состоится в воскресенье, 12 августа, в 16.30.

Время работы касс Центрального стадиона:

6 августа – 11 августа: с 13.00 до 19.00

12 августа: с 09.00 до 17.10.

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы осуществляется по абонементам и билетам (подробности по телефону 8-953-423-29-60).

Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор №1) осуществляется по предварительной коллективной заявке.

Телефоны для справок: 8-906-623-20-63, 8 (4872) 57-04-42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

Подробная информация — на сайте «Арсенала».