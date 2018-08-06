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В Тульской области подростков, забивших до смерти женщину, заключили под стражу

В Тульской области подростков, забивших до смерти женщину, заключили под стражу

Следователи выясняют все обстоятельства жуткого преступления.

Двое 16-летних жителей Узловского района заключены под стражу. Они обвиняются в ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По предварительным данным, 29 июля в одном из домов в Центральном переулке поселка Дубовка соседи обнаружили тело 63-летней женщины со множественными телесными повреждениями. Соседи рассказывают, что женщина злоупотребляла спиртным в компании друзей, в том числе и двух подростков, проживавших по соседству.

29 июля парни в очередной раз пришли к потерпевшей в гости, чтобы выпить, однако та им отказала. В результате возникшего конфликта подростки жестоко избили женщину. От множественных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия.

Ход расследования по делу межрайонная прокуратура взяла на контроль.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:41 +2
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