новости
новости
Регистрация
Масштабная проверка газового оборудования в жилых домах Тулы: а ваш дом в списке?
Фото gorodlip.ru.

Масштабная проверка газового оборудования в жилых домах Тулы: а ваш дом в списке?

Специалисты «Тулагоргаза» проверили более 20 многоквартирных домов, на данный момент выявлено более 30 нарушений эксплуатации газового оборудования.

В конце июля — начале августа специалисты «Тулагоргаза» провели техническое техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в более чем 20 многоквартирных домах. Одним из главных пунктов стала проверка герметичности газопроводов.

На сегодняшний день сотрудники «Тулагоргаза» выявили и устранили более 30 нарушений эксплуатации газового оборудования:

  • В ходе проверки сотрудники компании выявили 11 газовых приборов — плиты и колонки, которые выработали свой ресурс, дальнейшая их эксплуатация небезопасна, поэтому они были отключены от системы газоснабжения;
  • В 4-х квартирах в домах №46 и 48 по ул. Металлургов газовики выявили самовольные «перемонтажи» газовой разводки. В целях безопасности газовые приборы в квартирах отключены — специалисты установили заглушки;
  • В одной из квартир в доме №78 по ул. Демидовской была обнаружена утечка газа на газопроводе, который был зашит панелями;
  • В более чем 50 квартирах техническое обслуживание газового оборудования не проводилось по нескольку лет: собственники не предоставляли доступ газовикам для проведения проверок.

В «Тулагоргазе» отмечают, что управляющие компании не организуют работы по технической диагностике газового оборудования, ряд собственников квартир не обеспечивает доступ для проведения технического обслуживания, а в рамках капитального ремонта не проводится замена газопроводов. Всё это создает угрозу безопасности туляков. Сотрудники «Тулагоргаза» проводят проверку общедомовых газопроводов на герметичность. На время проведения работ специалисты временно приостанавливают газоснабжение. 

Ближайшие проверки пройдут с 6 по 10 августа по адресам:

6 августа

  • ул. Тимирязева, 101, к. 7;
  • ул. Братьев Жабровых, 12;
  • ул. Серебровская, 18;
  • ул. Пролетарская, 22, под. 5−6;
  • ул. Металлургов, 28/12, под. 1−2.

7 августа

  • ул. Демонстрации, 7;
  • ул. Первомайская, 34;
  • ул. Седова, 10/1;
  • ул. Пролетарская, 22, под. 7;
  • ул. Степанова, 35, под. 5−6;
  • ул. Комсомольская, 191, к. 2, под. 1;
  • ул. Приупская, 6, под. 1−2;
  • ул. Демидовская, 84, под. 3.

8 августа

  • ул. Демонстрации, 9;
  • ул. Комсомольская, 191, к. 2, под. 2;
  • ул. Металлургов, 28/12, под. 3−4;
  • ул. Приупская, 6, под. 3−4.

9 августа

  • ул. Волоховская, 8, к. 2;
  • ул. Седова, 13, 13 а;
  • ул. Мартеновская, 11;
  • ул. Комсомольская, 191, к. 2, под. 3;
  • ул. Приупская, 6, под. 5;
  • ул. Калинина, 20, к. 1, под. 1−2;
  • ул. Демидовская, 84, под. 4.

10 августа

  • ул. Комсомольская, 191, к. 2, под. 4.

Техническое диагностирование пройдет с 12.00 до 20.00. Для восстановления газоснабжения в кратчайшие сроки компания «Тулагоргаз» просит жителей быть дома в указанные дни, либо заранее обратиться в отдел по работе с клиентами по тел. 25-36-57.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:51 +2
Другие статьи по темам
Событие
Горгазпроверкаутечка газагерметичностьгазопровод
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

С 6 августа можно приобрести билеты на матч «Арсенал» — «Ахмат»
С 6 августа можно приобрести билеты на матч «Арсенал» — «Ахмат»
В Тульской области клещи укусили 49 детей
В Тульской области клещи укусили 49 детей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.