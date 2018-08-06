Масштабная проверка газового оборудования в жилых домах Тулы: а ваш дом в списке?

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Специалисты «Тулагоргаза» проверили более 20 многоквартирных домов, на данный момент выявлено более 30 нарушений эксплуатации газового оборудования.

В конце июля — начале августа специалисты «Тулагоргаза» провели техническое техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в более чем 20 многоквартирных домах. Одним из главных пунктов стала проверка герметичности газопроводов.

На сегодняшний день сотрудники «Тулагоргаза» выявили и устранили более 30 нарушений эксплуатации газового оборудования:

В ходе проверки сотрудники компании выявили 11 газовых приборов — плиты и колонки, которые выработали свой ресурс, дальнейшая их эксплуатация небезопасна, поэтому они были отключены от системы газоснабжения;

В 4-х квартирах в домах №46 и 48 по ул. Металлургов газовики выявили самовольные «перемонтажи» газовой разводки. В целях безопасности газовые приборы в квартирах отключены — специалисты установили заглушки;

В одной из квартир в доме №78 по ул. Демидовской была обнаружена утечка газа на газопроводе, который был зашит панелями;

В более чем 50 квартирах техническое обслуживание газового оборудования не проводилось по нескольку лет: собственники не предоставляли доступ газовикам для проведения проверок.

В «Тулагоргазе» отмечают, что управляющие компании не организуют работы по технической диагностике газового оборудования, ряд собственников квартир не обеспечивает доступ для проведения технического обслуживания, а в рамках капитального ремонта не проводится замена газопроводов. Всё это создает угрозу безопасности туляков. Сотрудники «Тулагоргаза» проводят проверку общедомовых газопроводов на герметичность. На время проведения работ специалисты временно приостанавливают газоснабжение.

Ближайшие проверки пройдут с 6 по 10 августа по адресам:

6 августа

ул. Тимирязева, 101, к. 7;

ул. Братьев Жабровых, 12;

ул. Серебровская, 18;

ул. Пролетарская, 22, под. 5−6;

ул. Металлургов, 28/12, под. 1−2.

7 августа

ул. Демонстрации, 7;

ул. Первомайская, 34;

ул. Седова, 10/1;

ул. Пролетарская, 22, под. 7;

ул. Степанова, 35, под. 5−6;

ул. Комсомольская, 191, к. 2, под. 1;

ул. Приупская, 6, под. 1−2;

ул. Демидовская, 84, под. 3.

8 августа

ул. Демонстрации, 9;

ул. Комсомольская, 191, к. 2, под. 2;

ул. Металлургов, 28/12, под. 3−4;

ул. Приупская, 6, под. 3−4.

9 августа

ул. Волоховская, 8, к. 2;

ул. Седова, 13, 13 а;

ул. Мартеновская, 11;

ул. Комсомольская, 191, к. 2, под. 3;

ул. Приупская, 6, под. 5;

ул. Калинина, 20, к. 1, под. 1−2;

ул. Демидовская, 84, под. 4.

10 августа

ул. Комсомольская, 191, к. 2, под. 4.

Техническое диагностирование пройдет с 12.00 до 20.00. Для восстановления газоснабжения в кратчайшие сроки компания «Тулагоргаз» просит жителей быть дома в указанные дни, либо заранее обратиться в отдел по работе с клиентами по тел. 25-36-57.