Фото Myslo.
В Туле из-за ремонта теплосетей перекрыта улица Металлургов
Автомобилистам предлагают объезжать участок по улице Кутузова.
С 3 по 6 августа в Туле на пересечении ул. Металлургов и ул. Волкова производятся ремонтные работы специалистами АО «Тулатеплосеть».
Как сообщают очевидцы, из-за ремонта перекрыта улица Металлургов. Автомобилистам рекомендуют объезжать участок по улице Кутузова.
План организации движения городского пассажирского транспорта до 5.00 6 августа
Автобусы:
- № 5 Областной роддом — мкр. Левобережный: 2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Металлургов — ул. Чаплыгина-ул.Кутузова-5-й проезд Гастелло — ул. Металлургов- ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Рязанская — Восточный обвод — мкрЛевобережный
- № 24 Малые Гончары — ПАО «Тулачермет» (верхние проходные): ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — 5-й проезд Гастелло -ул.Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов- ул. Столетова (Театральный переулок) — ул. Доктора Гумилевской — ул. Новотульская
- № 4 пос. Михалково — ПАО «Тулачермет»: ул. Колхозная — 1ый Лихвинский пр-д. — Кнтасвский пр-д — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — 5-й проезд Гастелло -ул.Кутузова — ул. Чаплыгина -ул. Металлургов- ул. Столетова — (Театральный пер.) — ул. Доктора Гумилевской
- № 65 Малые Гончары — стадион Металлург: Малые Гончары — ул. Пузакова -ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов-5-й проезд Гастелло -ул.Кутузова — ул. Чаплыгина -ул. Металлургов
- № 102К Тула — Шатск: а/с Заречье — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — 5-й проезд Гастелло -ул.Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов- ул. Кутузова — Епифанское шоссе — дорога местного значения «Тула — Шатск»
Трамваи:
- № 7 Щегловская Засека — ст-н «Металлург»: ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов (ДЕПО)
- № 9 ст-н «Металлург» — Московский вокзал: (ДЕПО) ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Едифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Коминтерна
- № 10 ст-н «Металлург» — Кондитерская фабрика: (ДЕПО)ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинскнй путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе
- № 13 ст. Металлург — пос. Менделеевский: (ДЕПО)ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — Перекопский переулок — ул. Михеева — ул. Тимирязева — ул. Агеева — ул. Н. Руднева — ул. Станиславского — пр-т Ленина.
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