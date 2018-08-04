В Туле из-за ремонта теплосетей перекрыта улица Металлургов

Фото Myslo.

С 3 по 6 августа в Туле на пересечении ул. Металлургов и ул. Волкова производятся ремонтные работы специалистами АО «Тулатеплосеть».

Как сообщают очевидцы, из-за ремонта перекрыта улица Металлургов. Автомобилистам рекомендуют объезжать участок по улице Кутузова.

План организации движения городского пассажирского транспорта до 5.00 6 августа

Автобусы:

№ 5 Областной роддом — мкр. Левобережный: 2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Металлургов — ул. Чаплыгина-ул.Кутузова-5-й проезд Гастелло — ул. Металлургов- ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Рязанская — Восточный обвод — мкрЛевобережный

2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Металлургов — ул. Чаплыгина-ул.Кутузова-5-й проезд Гастелло — ул. Металлургов- ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Рязанская — Восточный обвод — мкрЛевобережный № 24 Малые Гончары — ПАО «Тулачермет» (верхние проходные): ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — 5-й проезд Гастелло -ул.Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов- ул. Столетова (Театральный переулок) — ул. Доктора Гумилевской — ул. Новотульская

ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — 5-й проезд Гастелло -ул.Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов- ул. Столетова (Театральный переулок) — ул. Доктора Гумилевской — ул. Новотульская № 4 пос. Михалково — ПАО «Тулачермет»: ул. Колхозная — 1ый Лихвинский пр-д. — Кнтасвский пр-д — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — 5-й проезд Гастелло -ул.Кутузова — ул. Чаплыгина -ул. Металлургов- ул. Столетова — (Театральный пер.) — ул. Доктора Гумилевской

ул. Колхозная — 1ый Лихвинский пр-д. — Кнтасвский пр-д — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — 5-й проезд Гастелло -ул.Кутузова — ул. Чаплыгина -ул. Металлургов- ул. Столетова — (Театральный пер.) — ул. Доктора Гумилевской № 65 Малые Гончары — стадион Металлург: Малые Гончары — ул. Пузакова -ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов-5-й проезд Гастелло -ул.Кутузова — ул. Чаплыгина -ул. Металлургов

Малые Гончары — ул. Пузакова -ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов-5-й проезд Гастелло -ул.Кутузова — ул. Чаплыгина -ул. Металлургов № 102К Тула — Шатск: а/с Заречье — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — 5-й проезд Гастелло -ул.Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов- ул. Кутузова — Епифанское шоссе — дорога местного значения «Тула — Шатск»

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