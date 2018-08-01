«Арсенал» подписал футболиста «Спартака»

Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» подписал контракт с 22-летним атакующим хавбеком Зелимханом Бакаевым. Как сообщает клубная пресс-служба, арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Зелимхан — выпускник академии московского «Спартака». С 2013 года выступал за молодежку красно-белых, а чуть позднее — за «Спартак-2».

Дебют за основу «Спартака» в Премьер-лиге состоялся в минувшем сезоне. Это была встреча второго тура с «Уфой». Бакаев принял участие в пяти матчах чемпионата России.



В 2016 году полузащитник впервые был вызван в молодежную сборную России.