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Молодёжка «Арсенала» обыграла «Динамо» со счётом 1:0
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Молодёжка «Арсенала» обыграла «Динамо» со счётом 1:0

Матч состоялся на стадионе дубля «Арсенала» на Косой Горе.

Стартовый состав молодежки «Арсенал» на матч со сверстниками из «Динамо»: Миронов, Аджоев, Осипов (К), Маркин, Максименко, Мельников, Хлусевич, Клементьев, Бобров, Пацев, Иванов.

Стартовый состав гостей: Агеев, Мазурин, Усанов, Гоманюк, Денисов (К), Горбунов, Слепов, Зорин, Калачёв, Цесь, Зириков.

Первый тайм завершился со счётом 0:0. После перерыва, на 52-й минуте по воротам «Динамо» пробил Артём Максименко – мяч попал в штангу. Во втором тайме Вадим Гаранин реализовал три замены, у москвичей также прошли рокировки. На четвёртой минуте добавочного времени победный гол в ворота москвичей забил Даниил Хлусевич.

Напомним, основные составы «Арсенала» и «Динамо» встретятся в Туле уже завтра – матч первого тура РФПЛ состоится на домашнем стадионе канониров 29 июля, начало – в 16.30.

 

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