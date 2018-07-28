Тульский ЦПКиО имени Белоусова приглашает на фестиваль близнецов

Фото из архива MySlo

Праздник состоится на центральной эстраде в воскресенье, 29 июля. Начало – в 12.00.

В воскресенье в Центральном парке имени П. П. Белоусова состоится Фестиваль близнецов. Он пройдёт в оружейной столице уже в восьмой раз. На праздник приедут близнецы, двойняшки и тройняшки из разных городов. Регистрация участников начнётся в 11.00.

Сам фестиваль стартует в полдень на центральной эстраде. Для участников и гостей подготовлена развлекательная программа: конкурсы, розыгрыши, ярмарка, мастер-классы, концерт и интерактивные площадки.