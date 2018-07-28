Матч «Арсенал – Динамо» рассудит Станислав Васильев из Ижевска
Туляки сыграют с москвичами на домашнем стадионе в воскресенье, 29 июля.
Стал известен состав судейской бригады на матч первого тура РФПЛ «Арсенал – Динамо», который пройдёт 29 июля, в 16.30, на домашнем стадионе туляков.
Судья матча – Станислав Васильев (Ижевск), ассистенты – Владислав Назаров (Невинномысск) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров), инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
Напомним, молодёжные составы команд встретились сегодня в Туле, на косогорском стадионе. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу туляков.
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