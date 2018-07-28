Щекинский суд на три месяца закрыл завод металлоконструкций

На предприятии были выявлены грубые нарушения санитарных норм.

Сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Тульской области после жалоб жителей проведено административное расследование в отношении «Тульского завода металлоконструкций», расположенного в Щекино.

На предприятии выявлены нарушения действующего санитарного законодательства. В частности, на заводе отсутствует утвержденная расчетная санитарно-защитная зона, а ближайший жилой дом находится всего в 25 метрах от цеха предприятия.

На основании материалов проверки постановлением Щекинского районного суда деятельность «Тульского завода металлоконструкций» приостановлена на девяносто суток.