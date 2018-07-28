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Щекинский суд на три месяца закрыл завод металлоконструкций

Щекинский суд на три месяца закрыл завод металлоконструкций

На предприятии были выявлены грубые нарушения санитарных норм.

Сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Тульской области после жалоб жителей проведено административное расследование в отношении «Тульского завода металлоконструкций», расположенного в Щекино.

На предприятии выявлены нарушения действующего санитарного законодательства. В частности, на заводе отсутствует утвержденная расчетная санитарно-защитная зона, а ближайший жилой дом находится всего в 25 метрах от цеха предприятия.

На основании материалов проверки постановлением Щекинского районного суда деятельность «Тульского завода металлоконструкций» приостановлена на девяносто суток.

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
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Место
Тульская областьЩекино

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