Тульские пляжники выступили на турнире в Самаре

Наш регион представляли Андрей Павлов и Павел Попельский.

С 18 по 22 июля в Самаре прошел фестиваль пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest». Призовой фонд составлял 900 тыс. рублей.

Все участники были разбиты на 19 групп, по 4 команды в каждой. Пары, занявшие первые места, выходили в лигу «А».

Тульская область была представлена Андреем Павловым и Павлом Попельским, 2000 года рождения. В своей группе наши пляжники заняли второе место и попали в лигу «Б».

В упорной борьбе тульским спортсменам удалось завоевать третье место и достойно выступить на престижном турнире.

Поздравляем Андрея и Павла с призовым местом!