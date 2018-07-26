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Тульские пляжники выступили на турнире в Самаре

Тульские пляжники выступили на турнире в Самаре

Наш регион представляли Андрей Павлов и Павел Попельский.

С 18 по 22 июля в Самаре прошел фестиваль пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest». Призовой фонд составлял 900 тыс. рублей.

Все участники были разбиты на 19 групп, по 4 команды в каждой. Пары, занявшие первые места, выходили в лигу «А».

Тульская область была представлена Андреем Павловым и Павлом Попельским, 2000 года рождения. В своей группе наши пляжники заняли второе место и попали в лигу «Б».

В упорной борьбе тульским спортсменам удалось завоевать третье место и достойно выступить на престижном турнире.

Поздравляем Андрея и Павла с призовым местом!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:45 +2
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