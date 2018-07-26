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В Тульской области закрыли сеть игровых клубов

В Тульской области закрыли сеть игровых клубов

Исполняющий обязанности прокурора Тульской области Сергей Савенков утвердил обвинительное заключение в отношении организаторов.

В Зареченский районный суд направлено уголовное дело по обвинению двоих жителей Тулы (42-летнего Александра Б. и 24-летнего Александра У.), а также жительницы Алексина (28-летней Гюльнары Э). Они обвиняются в п. «а» ч.  3 ст. 171.2 УК РФ — незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Следствие установило, что обвиняемые создали три игровых клуба: один в Заречье, два других — на территории Алексина. Для этого они арендовали помещения и поставили туда игровое оборудование — 51 компьютер с игровым программным обеспечением. Также обвиняемые наняли персонал — кассиров и охранников.

26 июля 2017 года действия преступной группы пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Сумму полученного группой дохода оценили в 200 000 рублей.

Обвиняемые подписали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 16:05 +2
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