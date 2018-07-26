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В Тульской области микроавтобус сбил скутериста
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области микроавтобус сбил скутериста

У 18-летнего водителя скутера нет водительских прав.

25 июля в 19.10 в Ефремове на улице Дружбы 46-летний водитель автомобиля ГАЗ А65R35, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в скутер SHURIKEN под управлением 18-летнего парня. Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области.
 
Водитель скутера с различными травмами был доставлен в районную больницу, также пострадала 16-летняя пассажирка этого транспортного средства.
 
Отметим, что у скутериста нет водительских прав.
Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что для управления всеми мототранспортными средствами необходимо водительское удостоверение.
 
Управление мототранспортными средствами с объемом двигателя, не превышающим 50 куб. см, допускается с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М»; при объеме двигателя не более 125 куб. см допускается также с 16 лет, но при наличии водительского удостоверения категории «А1».
 
Управление мототранспортом, превышающим объем двигателя 125 куб. см, допускается уже с 18 лет и при наличии водительского удостоверения категории «А».
 
Кроме того, при управлении мототехникой нужно обязательно использовать защитную экипировку, которая не только минимизирует последствия при ДТП, но и спасет жизнь.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:05 +1
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