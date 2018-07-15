Как отдыхают в загородных лагерях маленькие туляки

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Сейчас подходит к концу вторая смена. Всего их за лето будет четыре в каждом лагере.

В 2018 году работают четыре загородных оздоровительных лагеря, подведомственных управлению образования администрации города Тулы: «Орленок», «им. С. Чекалина», «Космос», «Березка», с плановой наполняемостью 2540 человек.

Также работают четыре загородных оздоровительных лагеря, находящихся в зоне ответственности муниципального образования город Тула: «Дружба», «Солнечный», «Керамик», «Октава», с плановой наполняемостью 3300 человек. Всего в загородных лагерях планируется оздоровить 5840 детей, их которых 932 — состоящих на различных видах учета и находящихся в трудной жизненной ситуации.

Загородный оздоровительный лагерь «Солнечный» в 2018 году внесен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, утвержденный министерством труда и социальной защиты Тульской области. Таким образом в 2018 году функционирует восемь оздоровительных учреждений вместо семи в 2017 году.

Деятельность детских оздоровительных лагерей осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3155−13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей». Во всех загородных оздоровительных лагерях, прошедших прием и получивших санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, бытовые условия, уровень организации питания и досуга соответствуют вышеуказанным требованиям.

Питание детей осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3155−13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей». Питание шестиразовое: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин. Стоимость питания в загородном оздоровительном лагере и в походах составляет 262 рубля в день.

Примерное 21-дневное меню для оздоровительных лагерей утверждено директором МАУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» и согласовано с заместителем Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

В настоящее время в лагерях штат персонала укомплектован. Педагогический состав (вожатые, воспитатели) сформирован из специалистов, имеющих специальное образование и опыт работы в детских учреждениях, многие из них прошли курсы повышения квалификации. Руководители профильных смен являются победителями и призерами различных видов соревнований по профильным видам спорта.

Списки всех сотрудников направлены в УМВД России по Тульской области для проверки на отсутствие судимости.

Загородные оздоровительные учреждения закреплены за государственными учреждениями здравоохранения Тульской области, укомплектованы квалифицированными медицинскими кадрами с заключением соответствующих договоров на оказание медицинских услуг.

Из бюджета города Тулы на укрепление материально-технической базы загородных лагерей выделены денежные средства на проведение ремонтных работ спальных корпусов, санузлов, душевых комнат, на приобретения технологического оборудования, а также оборудования для столовых, кухонного инвентаря, посуды.

Большое внимание уделяется пожарной безопасности детских оздоровительных учреждений. Спальные корпуса оборудованы дополнительными эваковыходами, установлена автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре, подключена передача сигнала о возникновении пожара в пожарно-спасательные подразделения по радиоканалу на пульт централизованного наблюдения «Цербер».

Для обеспечения антитеррористической безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей проводится комплекс организационно-практических мероприятий: физическая охрана, целостное ограждение по периметру, видеокамеры, кнопки экстренного вызова полиции, запасные и эвакуационные выходы, организация контрольно-пропускного режима.

На летний период заключен договор охраны загородных оздоровительных лагерей с частным охранным предприятием, имеющим лицензию на охрану.

В целях обеспечения антитеррористической безопасности на летний период заключены договоры с филиалом управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тульской области на охрану с помощью передачи тревожных извещений с мобильных и стационарных телефонных устройств связи.

В период подготовки во всех загородных оздоровительных лагерях прошли мероприятия по дератизационной, дезинсекционной, дезинфекционной и акарицидной обработке.

Утверждено 48 вариативных программ для проведения профильных смен в загородных оздоровительных лагерях с общим количеством участников — 1540 человек:

физкультурно-спортивной направленности (1110 детей),

социально-педагогической направленности (365 детей),

естественно-научной направленности (75 человек), и одна вариативная программа для проведения профильного палаточного лагеря «Турист» на реке Осетр туристско-краеведческой направленности на 300 человек.

В этом году традиционно в лагере «им. С. Чекалина» во вторую смену реализовывается профильная программа «Сила воли» социально-реабилитационной направленности для 23 детей, состоящих на учете в едином муниципальном банке данных комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.