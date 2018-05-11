Тулячка о съемках скадального клипа Киркорова: богини, мартини и комплимент от трансгендера

На фото Лиза Дубоносова.

20-летняя Лиза Дубоносова поучаствовала в создании клипа на песню «Цвет настроения синий», набравшего за пару недель 22 млн просмотров на Youtube.

Клип Филиппа Киркорова на песню «Цвет настроения синий» впервые показали 28 апреля в эфире шоу «Вечерний Ургант». Видео оказалось совсем не в духе поп-короля. Ролик стал своеобразной пародией на клипы молодых рэп-исполнителей. Киркоров выступает в нем в образе бунтующего подростка, Ольга Бузова стала кассиршей из супермаркета, Григорий Лепс сыграл бомжа. Множество звезд, провокационный видеоряд, немного мата, мотив, от которого неделю не отделаешься. В общем, хитяра, а Киркоров рвет Youtube и соцсети. Продюсером клипа выступил Иван Ургант, один из авторов идеи и сценария — Александр «Гудок» Гудков.

Публиковать сам клип здесь мы не можем: и сам ролик, и backstage содержат ненормативную лексику. Желающие посмотреть легко найдут его на Youtube сами.

О том, как снимался клип, рассказывает 20-летняя тулячка Лиза Дубоносова.

Лиза Дубоносова – Как я попала на съемки? Очень просто. Иван Ургант в своем инстаграме выложил пост, что-то типа «требуются стильные люди для съемки клипа». Я скинула на указанную почту свои фотографии в разных луках, и в ответном письме меня пригласили на съемки. Вуаля, я в клипе!

Съемки той части ролика, в которой участвовала Лиза, проходили в апартаментах башни «Меркурий Сити». Снимали в свете неоновых ламп на протяжении 14 часов.



Лиза Дубоносова.

На съемочной площадке всем заправлял Гудков, звезда «Вечернего Урганта». Он был генератором всех идей на съемочной площадке, успевая при этом создавать комфортную атмосферу для оробевших ребят из массовки.



Александр Гудков.

– У Гудкова классная команда, все ребята — большие трудяги! — говорит Елизавета. — Почти без перерыва снимали 14 часов, при этом он ни разу ни на ком не сорвался, обстановка была творческая, немного безумная и прекрасная.



Селфи с Гудком.

В клипе засветилось множество звезд, они играют покупателей, прохожих, доставщиков еды. Внимание зрителя, безусловно, приковывает клубная танцовщица. Ее роль исполняет американка Лейоми Мальдонадо, трансгендерная звезда вогинга (танца в стиле Vogue), известная как Чудо-женщина мира vogue.

В «клипе о клипе», где рассказывают, как снимали ролик, Александр Гудков раскрывает ее секрет, сообщая массовке, что Лейоми — трансгендер.

Наша землячка Лиза наверняка привыкла к вниманию мужчин, а вот от «бывших мужчин» комплимент получила впервые:

— После отснятого дубля Лейоми обратилась ко мне со словами You are beautiful (ты красива!). Было приятно, ведь не каждый день получаешь комплименты от человека, сменившего пол (смеется).

Мэтр российской эстрады Филипп Киркоров предстал перед ребятами из массовки в роли рэпера.

Киркоров держался холодно, на массовку даже глаз не опускал, ни с кем не пообщался.

– Одним из самых запоминающихся моментов съемки с участием Филиппа Киркорова была сцена на надувном матрасе, похожая на вакханалию с полотен Тициана. Только вместо бога Диониса лежал Киркоров, которому набивали татуировку «синий», а в хаотичном порядке вокруг него расположились участники массовки, державшие в руках бутылки вина. Получился своего рода современный перформанс.

Лиза рассказала и о других замыслах сценаристов и режиссеров, которые, правда, так и не вошли в окончательный вариант видеоролика.

– Филипп Киркоров, проходя мимо телевизоров, проигрывающих запись выступления Ивана Урганта, должен был остановиться перед любым из них и наклеить знаменитому ведущему на лоб жевательную резинку. У этой сцены было рекордное количество дублей за все время съемки клипа. Но она так и осталась за кадром.

Герои массовки участвовали в клипе безвозмездно. И в итоговой версии Лиза лишь секунду мелькает на экране. Но Лизу этот факт совершенно не расстраивает.

– Зато я получила бесценный опыт и незабываемые впечатления от процесса съемки и с удовольствием приняла бы участие в подобном мероприятии еще раз. Было приятно стать частью дружной команды, которая делает такие оригинальные и креативные проекты!



Ольга Бузова в роли кассирши.



Григорий Лепс в роли бомжа.