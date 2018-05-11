На выходных в Туле будет тепло и солнечно

Фото Алексея Пирязева.

На выходных в Тульской области немного потеплеет. 12 мая в регионе ночью будет от +8°С до +9°С, днем — от 21 °C до 23 °C. Насчет осадков мнения синоптиков разделились — Гидрометцентр обещает небольшой дождь, «Фобос» — сухую и облачную погоду.

13 мая ночью ожидается от +9° до +13°С, днем — от 20° до 22 °C.

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А еще предлагаем вам насладиться прекрасным фоторепортажем от нашего фотографа Алексея Пирязева. На этот раз в его кадр попали яблони у кремля.