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На выходных в Туле будет тепло и солнечно
Фото Алексея Пирязева.

На выходных в Туле будет тепло и солнечно

Правда, вероятны небольшие осадки.

На выходных в Тульской области немного потеплеет. 12 мая в регионе ночью будет от +8°С до +9°С, днем — от 21 °C до 23 °C. Насчет осадков мнения синоптиков разделились — Гидрометцентр обещает небольшой дождь, «Фобос» — сухую и облачную погоду.

13 мая ночью ожидается от +9° до +13°С, днем — от 20° до 22 °C.

 

Не забудьте, что завтра мы вас ждем на Аллее Доброты! Подробности здесь.

А еще предлагаем вам насладиться прекрасным фоторепортажем от нашего фотографа Алексея Пирязева. На этот раз в его кадр попали яблони у кремля.

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Яблони у кремля, Фото: 1
Яблони у кремля, Фото: 2
Яблони у кремля, Фото: 3
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Яблони у кремля, Фото: 6
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Яблони у кремля, Фото: 8
Яблони у кремля, Фото: 9
Яблони у кремля, Фото: 10
Яблони у кремля, Фото: 11
Яблони у кремля, Фото: 12
Яблони у кремля, Фото: 13
Яблони у кремля, Фото: 14
Яблони у кремля, Фото: 15
Яблони у кремля, Фото: 16
Яблони у кремля, Фото: 17
Яблони у кремля, Фото: 18
Яблони у кремля, Фото: 19
Яблони у кремля, Фото: 20
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:58 +4
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