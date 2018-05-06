ЦСКА — «Арсенал»: 6:0. Текстовая трансляция матча

Фото ПФК "Арсенал"

6 мая тульский «Арсенал» на выезде играет в столице, против московского ЦСКА. Болеем за канониров вместе с Myslo!

80' И еще одно спасение от Обухова! Не дает Игорь забить четвертый Федору Чалову. Приятно, что молодой голкипер нашел в себе силы продолжать игру и показывать все что он умеет.

79' Дзюба посоревновался в скорости и ловкости с Березуцким, но Василию в этот раз повезло больше. Он первым добежал-дотянулся до мяча и направил его Акинфееву.

78' Довольная армия фанатов ЦСКА зажигает фонарики мобильников на трибунах.

77' Ткачев решается на удар по воротам Акинфеева. Мяч летит выше, Игорь в прыжке провожает его над перекладиной.

75' Замена у ЦСКА. Головин, автор гола №4, уходит с поля, вместо него игру продолжит Жамалетдинов.

69' Фернандес после борьбы нанес удар с угла вратарской, но его попытку успели заблокировать арсенальцы.

68' Дальний удар Витиньо - и снова Обухов отлично выглядит в защите ворот "Арсенала"! Красиво, в прыжке, отводит угрозу от своих владений.

67' Муса мчится к воротам после удачного паса от Головина, но в отборе отлично работает свеженький Хагуш - корпусом оттесняет соперника от мяча.

62' Есть сейв Обухова! Отразил наш голкипер удар Набабкина! Давай, Игорь, можешь же - главное не опускать руки. Щит хеппенс, как говорится.

60' Хагуш выполняет мягкий заброс в штрафную в свободную зону, откуда удар в касание наносит Дзюба, но немного не попадает в дальний угол ворот!

59' Игнашевич наносит удар по воротам Обухова. Наши блокируют, но защитнику ЦСКА кажется, что мяч попал в руку кому-то из наших футболистов. Арбитр не согласен.

59' Замена у "Арсенала". Кангва с поля уходит, вместо него появляется защитник Анри Хагуш.

57' Зато смотрите, какую шикарную поддержку сегодня организовали наши болельщики:

54' Ткачев получил пас на входе в штрафную (который, как казалось, предназначался вовсе не ему, а Дзюбе), но слишком долго подстраивался под мяч и упустил момент для удара.

53' После подачи с правого фланга, Кангва выполняет скидку головой, но Ткачев, принявший мяч, попадает под плотный прессинг со стороны соперников и не может пробить по воротам.

52' Арсенальцы предпринимают робкие попытки провести свою атаку, но пока даже к штрафной площади приблизиться не удается.

49' Ничего не изменилось после перерыва... Муса легко оформляет дубль - вышел на ударную позицию и перекинул Обухова.

49' 6:0. Все, ребята, мы пошли...

47' Второй тайм снова начинается с атаки хозяев. Сунзу не без труда удается отвести угрозу от ворот Обухова.

46' В перерыве тренеры обошлись без замен.

46' Второй тайм Ну погнали...

Перерыв. Оперативный фоторепортаж от ПФК "Арсенал":

Перерыв. Блиц-интервью с футболистами в перерыве:

Игорь Акинфеев, голкипер ЦСКА и капитан команды:

- Я бы не сказал, что игра легко дается. Но реализация у нас сегодня фантастическая, за счет этого и ведем с таким крупным счетом. Мы забиваем с быстрых контратак. Проход, прострел - гол или выход один на один нашими быстрыми футболистами. Это футбол, так бывает.

Виктор Альварес, защитник тульского "Арсенала":

- Это был наш худший первый тайм за этот год. Вся команда серьезно ошибалась. Тренер настраивает нас на то, чтобы мы проявили себя и на второй тайм вышли с поднятой головой, несмотря на счет на табло.

Перерыв. 5:0 на табло, какая боль для всех болельщиков "Арсенала"... Сегодняшняя игра нашего любимого клуба - просто кровь из глаз.

45' Слава Богу, перерыв.

43' Хет-трик Чалова (между прочим, первый в профессиональной карьере, поздравляем, что уж). ЦСКА улетел в отличную (очередную) контратаку. Обухов вышел из ворот, пытаясь остановить натиск армейцев, но как раз сработал на руку Чалову. Или тут правильно сказать "на ногу"?.. В любом случае, неважно. ЦСКА с каким-то садистским остервенением продолжает издеваться над "Арсеналом"...

43' 5:0.

40' А вот у ЦСКА все получилось. Отличная контратака после углового "Арсенала" - и мяч в снова в воротах Обухова. Очень ему нравится там в сегодняшней игре... Гол на свой счет записывает Александр Головин.

40' Гол: 4:0.

39' Сейчас Дзюба, отойдя на половину поля "Арсенала", отлично сыграл в отборе, и туляки помчались вперед. Проход по левому флангу и подача в штрафную от Альвареса на Кангву. Увы, Эванс не успел на мяч, получился только угловой...

35' Александров получает желтую карточку за то, что сбил Мусу в центре поля, срывая атаку ЦСКА.

34' Муса феерично обыграл нашу защиту и отдал мяч на Чалова, который имел все шансы оформить в этой ситуации хет-трик. К счастью, Чалов на мяч слегка не успел. Пожалел "Арсенал"...

32' Горбатенко дал размяться голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву. Дальний удар получился неопасным и точно в руки вратарю.

31' Вот она - замена ЦСКА. Бистрович выходит на поле вместо травмированного Кучаева.

31' Отличный шанс у Дзюбы - в штрафной Александров делает передачу на Артема, но арбитр фиксирует офсайд.

28' Дзюба, по мнению арбитра, нарушает правила в атаке, придерживая Игнашевича, хотя сам нападающий с данным решением категорически не согласен.

27' Будет вынужденная замена у ЦСКА. Травмированный Кучаев уходит в подтрибунное помещение, игру он продолжать не намерен...

25' После жесткого стыка с Горбатенко на газоне оказывается Кучаев.

24' Ох, мог быть еще один гол... Витинью, ворвавшись в штрафную по левому флангу, от лицевой катил мяч под удар Мусе, но тот не совсем четко обработал передачу и упустил момент для удара. К счастью для Обухова - сейвы ему сегодня не покоряются.

23' Что ж, ЦСКА с удовольствием мстит "Арсеналу" за первый матч этого сезона.

22' Ткачев попытался бросить в прорыв по флангу Дзюбу, но защитники хозяев разгадали задумку туляков и ликвидировали угрозу.

21' Что такое "не везет"... Об этом сейчас много может рассказать Игорь Обухов, который сегодня защищает ворота тульского "Арсенала". Первый угловой заработали хозяева, и он моментально становится результативным. Березуцкий скинул на Чалова, который легко оформил дубль в этом матче. Счет 3:0.

21' 3:0. Дубль Федора Чалова...

19' Вот так - "Арсенал" всем составом пытается создавать моменты, но безуспешно, а у ЦСКА их было два - и сразу два гола.

17' А теперь попытка Ткачева подойти к воротам ЦСКА... Увы, мяч срезается с ноги и вместо штрафной летит за пределы поля.

15' Александров атаковал по флангу, но его попытка выполнить перевод в штрафную прерывается соперниками.

13' Своим ударом отметился и "Арсенал" - попытался Эванс Кангва. Увы, мяч даже не долетел до ворот Акинфеева.

11' "Арсенал" владеет преимуществом и неплохо смотрится, а ЦСКА забивает. Витиньо без помех вошёл в штрафную с правого фланга, прострел - и Муса в одно касание отправил мяч в сетку ворот Обухова. 2:0 - контратаки армейцев работают на ура...

11' 2:0. ЦСКА забивает второй гол...

9' Похоже, пропущенный гол прямо в начале матча как-то даже положительно, что ли, повлиял на "Арсенал". Они чувствуют себя поувереннее... И даже владеют преимуществом.

6' Дзюба пытается выйти к штрафной ЦСКА, но защитники плотно «держат» нашего нападающего. Он пытался скинуть на Кангву, но добраться до мяча нападающему не позволил Березуцкий (который Василий, естественно).

4' «Арсенал» пытается что-то придумать в ответ, но пока все попытки атаковать захлебываются на подступах к штрафной хозяев.

2' Дебют Обухова за «Арсенал» получился крайне неудачным… Защитники нашей команды не удержали Мусу, тот отдал на Федора Чалова, который легко отправил мяч в дальний угол ворот тульского клуба - 1:0.

2' Гол. 1:0 в пользу ЦСКА.

2' Армейцы взяли мяч под контроль и стремятся развить атаку…

1' Стартовый свисток прозвучал. Вперед, «Арсенал», вперед!

0' Минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. С нее начинаются все матчи этого тура.

0' Перед началом игры награду получил Алексей Березуцкий — он провел 500 матчей за ЦСКА. Поздравляем с юбилеем! Алексей, кстати, пропускает сегодняшнюю встречу из-за дисквалификации.

0' Команды выходят на поле. Скоро начинаем!

0' До матча главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал мини-сенсацию в стартовом составе оружейников — Обухов вместо Левашова на воротах. Говорит, здесь не травма, а тренерское решение:

- Левашов в порядке, он хорошо играл в предыдущих матчах. Надо посмотреть на Обухова и дать ему шанс проявить себя.

0' Стартовые составы:

0' Антураж матча в фоторепортаже ПФК «Арсенал»:

0' Оружейники сегодня сыграют в белой форме, «армейцы» — в синем.

0' В этом туре досрочно определился чемпион России в сезоне 2017/2018: «Локомотив». Так что в следующее воскресенье «Арсенал» снова будет принимать на домашнем стадионе команду-чемпиона. Уже выявляется некоторая закономерность! ;) Но это будет только 13 мая, а сегодня нас ждет матч против ЦСКА, который сейчас борется за место в тройке лидеров. А наш «Арсенал» ведет борьбу за шестую позицию, которая все еще может позволить сыграть в Лиге Европы в случае, если победитель Кубка России не пройдет лицензирование в УЕФА. В общем, мотивации обеим командам не занимать. Надеемся на интересную и результативную игру!

0' Напоминаем, что сегодняшнюю игру можно смотреть в эфире телеканала

МАТЧ ТВ.

0' Добрый вечер, уважаемые любители футбола и, конечно, болельщики тульского «Арсенала»! В 19.00 прозвучит свисток на матч нашего родного клуба против московского ЦСКА. Мы, как обычно, будем следить за этим матчем и рассказывать вам о том, что происходит на поле. Обсуждаем игру в комментариях! Вперед, за Тулу!