Житель Новомосковска у женщины украл деньги из кошелька

Женщина оставила на некоторое время кошелек без присмотра и злоумышленник воспользовался этим, чтобы стащить 8 тысяч рублей.

В дежурную часть отдела МВД по городу Новомосковску с заявлением обратилась 28-летняя женщина. Она сообщила, что из её кошелька, оставленного без присмотра в торговом центре, были украдены восемь тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы полиции изучили записи с установленных внутри торгового зала видеокамер и установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летнего мужчина. Вскоре он был задержан.

Злоумышленник признался в содеянном, у него изъяты похищенные деньги.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.