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Житель Новомосковска у женщины украл деньги из кошелька

Житель Новомосковска у женщины украл деньги из кошелька

Женщина оставила на некоторое время кошелек без присмотра и злоумышленник воспользовался этим, чтобы стащить 8 тысяч рублей.

В дежурную часть отдела МВД по городу Новомосковску с заявлением обратилась 28-летняя женщина. Она сообщила, что из её кошелька, оставленного без присмотра в торговом центре, были украдены восемь тысяч рублей.
 
Сотрудники следственно-оперативной группы полиции изучили записи с установленных внутри торгового зала видеокамер и установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летнего мужчина. Вскоре он был задержан.
Злоумышленник признался в содеянном, у него изъяты похищенные деньги. 
 
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.  
сегодня, в 20:09 0
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