Фото из архива Myslo.
В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Локомотив»
Это будет заключительная игра сезона.
В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Локомотив», который состоится 13 мая в 14.00 на Центральном стадионе.
Время работы касс:
- 3 мая — 12 мая: с 13.00 до 19.00,
- 13 мая: с 9.00 до окончания первого тайма.
Обращаем внимание, что установлен лимит: не более 4 билетов в одни руки.
О продаже билетов онлайн будет сообщено дополнительно.
Телефоны для справок: 8-906-623-20-63, 8 (4872) 57-04-42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.
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