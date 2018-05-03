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В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Локомотив»
Фото из архива Myslo.

В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Локомотив»

Это будет заключительная игра сезона.

В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Локомотив», который состоится 13 мая в 14.00 на Центральном стадионе.

Время работы касс:

  • 3 мая — 12 мая: с 13.00 до 19.00,
  • 13 мая: с 9.00 до окончания первого тайма.

Обращаем внимание, что установлен лимит: не более 4 билетов в одни руки.

О продаже билетов онлайн будет сообщено дополнительно.

Телефоны для справок: 8-906-623-20-63, 8 (4872) 57-04-42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:31 +1
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