Где туляки могут купить билеты на чемпионат мира по футболу
Отметим, что уже закрыты 25 сайтов, которые под видом продажи билетов похищали у людей деньги.
Банк России и Международная федерация футбола договорились о взаимодействии: FIFA будет направлять в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России информацию о выявленных мошеннических сайтах по продаже билетов на чемпионат мира по футболу. ФинЦЕРТ будет инициировать их блокировку, говорится на сайте регулятора.
Банк России имеет полномочия по блокировке мошеннических сайтов с конца 2016 года. В рамках этих полномочий регулятор с начала года уже инициировал прекращение работы 25 сайтов, которые под видом продажи билетов на чемпионат мира по футболу похищали у людей деньги.
Единственным интернет-ресурсом, который имеет право продавать билеты на чемпионат мира – 2018, является официальный сайт FIFA.
Все остальные предложения по продаже являются мошенническими.
Отметим, что получить консультации по вопросам защиты прав потребителей, связанным с ЧМ-2018, можно на постоянно действующей горячей линии Управления Роспотребнадзора по телефону 8(4872) 55-55-50 в рабочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.