Где туляки могут купить билеты на чемпионат мира по футболу

Отметим, что уже закрыты 25 сайтов, которые под видом продажи билетов похищали у людей деньги.

Банк России и Международная федерация футбола договорились о взаимодействии: FIFA будет направлять в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России информацию о выявленных мошеннических сайтах по продаже билетов на чемпионат мира по футболу. ФинЦЕРТ будет инициировать их блокировку, говорится на сайте регулятора.

Банк России имеет полномочия по блокировке мошеннических сайтов с конца 2016 года. В рамках этих полномочий регулятор с начала года уже инициировал прекращение работы 25 сайтов, которые под видом продажи билетов на чемпионат мира по футболу похищали у людей деньги.

Единственным интернет-ресурсом, который имеет право продавать билеты на чемпионат мира – 2018, является официальный сайт FIFA.

Все остальные предложения по продаже являются мошенническими.