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Где туляки могут купить билеты на чемпионат мира по футболу

Где туляки могут купить билеты на чемпионат мира по футболу

Отметим, что уже закрыты 25 сайтов, которые под видом продажи билетов похищали у людей деньги.

Банк России и Международная федерация футбола договорились о взаимодействии: FIFA будет направлять в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России информацию о выявленных мошеннических сайтах по продаже билетов на чемпионат мира по футболу. ФинЦЕРТ будет инициировать их блокировку, говорится на сайте регулятора.

Банк России имеет полномочия по блокировке мошеннических сайтов с конца 2016 года. В рамках этих полномочий регулятор с начала года уже инициировал прекращение работы 25 сайтов, которые под видом продажи билетов на чемпионат мира по футболу похищали у людей деньги.

Единственным интернет-ресурсом, который имеет право продавать билеты на чемпионат мира – 2018, является официальный сайт FIFA.

Все остальные предложения по продаже являются мошенническими.

Отметим, что получить консультации по вопросам защиты прав потребителей, связанным с ЧМ-2018, можно на постоянно действующей горячей линии Управления Роспотребнадзора по телефону 8(4872) 55-55-50 в рабочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:42 0
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