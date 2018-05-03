Объявлены первые участники фестиваля Толстой Weekend

На фестивале Толстой Weekend ведущие российские и зарубежные театры покажут постановки по произведениям Толстого. Продажа билетов будет открыта в середине мая.



В 2018 году программным директором Толстой Weekend стал Павел Руднев, театральный критик, помощник художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова по спецпроектам. По его словам, «появление отдельного толстовского фестиваля — это мощнейший стимул для театров к постановкам наследия классика».



В год 190-летия Толстого фестиваль откроется ярким спектаклем «Фальшивый купон» Коляды-Театра (Екатеринбург) 9 июня в 21.00.

Павел Руднев – В нашей программе несколько линий. Прежде всего это большие спектакли на свежем воздухе. Из Екатеринбурга приезжает Коляда-Театр — самый известный в России частный театр, билеты на спектакли которого, если они идут в Москве, расхватывают за два дня. Режиссер Николай Коляда поставил редкую для репертуара театров повесть «Фальшивый купон», главная мысль которой заключается в том, что цепочка зла может длиться бесконечно долго и прервать ее непросто. Спектакль Коляды-Театра не раздает легкие советы, он рассказывает об обыденности зла, во многом следуя эстетике Толстого.



В этом году фестиваль сохраняет традиционную детскую и подростковую программу. Для юной аудитории покажут спектакль «Ответственный ребенок» по книге Веры Полозковой: знакомство с добрым волшебником, который ездит в тазу без колес, и его другом, огненным псом.

Спектакль задумывался как благодарность детям за то, что они не дают взрослым привыкнуть к миру, разлюбить выдумывать и перестать замечать волшебство.

Также в программе спектакль «Сны великана» по рассказу Элинор Фарджон о маленьком человеке, добром и трудолюбивом, который очень хотел стать великаном. Сбылась его мечта или нет, расскажет Старая Нянюшка, которая знает все-все сказки на белом свете. Специально для фестиваля полюбившаяся детям Мастерская сторителлинга готовит свои версии детских рассказов Толстого.

Для взрослой аудитории будет показан спектакль-сторителлинг «Кто убил Анну» независимого московского театра Le Cirque De Charles La Tannes при участии актеров Мастерской Дмитрия Брусникина. 700-страничный роман, рассказанный и разыгранный на расстоянии вытянутой руки от зрителя.



Каждый год фестиваль готовит спецпроект, который затем продолжает «жить» в усадьбе. В 2018 году им станет променад-спектакль режиссера Евгения Маленчева, драматурга Юлии Поспеловой, художника Анастасии Бугаевой и композитора Григория Полухутенко.

Евгений Маленчев – Спектакль-путешествие основан на дневниках, письмах, воспоминаниях Льва Толстого и его жены Софьи Андреевны, также в тексте будут использованы фрагменты романа «Война и мир». В нашем спектакле не будет привычного разделения на сцену и зрительный зал, не будет даже разделения на зрителей и артистов — будут только участники.



Необычный формат проекта позволит каждому получить уникальный чувственный и эмоциональный опыт.

Живое пространство усадьбы, внутри которого развернется действие, поможет погрузиться в историю сложных человеческих взаимоотношений.

Впервые Толстой Weekend прошел в 2016 году. Идея фестиваля принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину. В 2017 году фестиваль приобрел международный статус. Площадку фестиваля посетило свыше 5000 гостей, включая более 100 представителей федеральных и региональных СМИ, которые назвали Толстой Weekend главным летним театральным событием года.