«Арсенал» — «Анжи»: 1:1. Текстовая трансляция матча

Фото ПФК "Арсенал"

Длинные выходные стартуют с яркого спортивного события: тульский «Арсенал» играет дома с махачкалинским «Анжи»! Болеем за красно-желтых вместе с Myslo.

53' Дзюба наконец добрался до мяча! Навес Альвареса в штрафную, где Артем выигрывает верховую борьбу, но попадает по мячу не головой, а плечом. Поэтому и удар точным не получился...

50' Очередная попытка канониров поразить ворота Будакова. Шанс снова у Джорджевича - Лука на этот раз решил бить головой. Увы, мимо - мяч летит выше створа. Артем Дзюба недоволен - что-то эмоционально комментирует, уходя из штрафной "Анжи"...

48' Ответочка "Анжи": Квадво Поку сейчас нанес удар в упор по воротам Левашова, но наш голкипер героически "вытащил" этот мяч. Отличный сейв!

47' Начало второго тайма многообещающее: увидели мы красивую атаку "Арсенала"! Увы, Ткачев не попал в ворота буквально с семи метров!

46' Похоже, в перерыве оба тренера решили обойтись без замен.

46' Второй тайм. Вперед, за Тулу!

Перерыв. Блиц-интервью с футболистами в перерыве:

Эванс Кангва, нападающий тульского "Арсенала":

- Мы играем так, как должны играть. Конечно, допустили некоторые ошибки в начале, но во второй половине тайма действовали как надо. Во втором тайме нужно еще больше двигаться!

Арсен Хубулов, полузащитник махачкалинского "Анжи":

- Тяжелый матч. У нас много брака. При выходе из обороны, последний пас.. Много мячей теряем в простых ситуациях, из-за этого приходится много действовать в обороне. Если это исправить, во втором тайме будет полегче. Мы сюда приехали за тремя очками. Сейчас пока есть одно. Посмотрим, что будет после второго тайма!

Перерыв. Моменты первого тайма в оперативном фоторепортаже от ПФК "Арсенал":

Перерыв. Первый тайм получился отличным: быстрый, красивый, с яркими моментами у обеих команд. И с двумя голами: первый - шедевральный - в исполнении Кантемира Берхамова, а спустя пять минут гости сравняли счет. 1:1, уходим отдыхать!

45+' На последней минуте Джорджевич попытался забросить в штрафную, где мяча очень ждал Артем Дзюба, но защитники "Анжи" встали стеной.

45' Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.

44' Отличный заброс Альвареса в штрафную с игры - тут Армаш в очередной раз на высоте, в прямом и переносном смысле.

41' ПЕРЕКЛАДИНА! "Проклятье Чаушича": в очередной раз (кажется, в шестой уже?) Горан, оказавшись в идеальной позиции, бьет точно в крестовину! Да что ж такое, не везет Чаушичу прямо, все время каркас ворот играет против него.=) "Король перекладины".

38' Мяч пошел "по головам" на подступах к штрафной "Анжи": Берхамов, Кангва и несколько защитников гостей - в итоге снаряд приземляется в руки Будакову.

38' Стадион и Миодраг Божовчи очень недовольны судейством матча. Вот сейчас Данченко откровенно обеими руками схватил в центре поля Берхамов. Чистейшая карточка - но арбитр молчит!

35' Берхамов решается на удар с дальней дистанции, Тетрашвили лег под мяч!

34' Артему Дзюбу постоянно "держат" два защитника. Вот сейчас наш нападающий решился на удар из не самой удобной позиции бьет, мяч прилетел точно в защиту "Анжи".

32' И "Арсенал" не промах! Джорджевич героически зарабатывает угловой. Подает Берхамов. Мяч уходит на Кангву, который из-за пределов штрафной бьет раз - защитники отбивают в поле, снова на Эванса. Кангва бьет два - защитники снова отбивают. На третий раз мяч, минуя линию обороны "Анжи", от ноги Ткачева прилетает точно в руки Будакову.

29' Ох, опасно... Хубулов подал с углового прямо на Игоря Армаша, который сильно бьет головой в створ. На этот раз Левашов не оплошал: мяч отбил и быстро зафиксировал.

27' Альварес как лев боролся за мяч на своем фланге сразу против двух защитников "Анжи". Увы, гости здесь взяли числом и "обезмячили" Виктора.

24' Хубулов возвращается в игру.

24' Повреждение у героя предыдущего эпизода, Хубулова. По всей видимости, получил он его в моменте с голом как раз. Что-то с левой рукой у Арсена, на поле врачи.

23' Ошибка защиты: Хубулов оторвался от Сунзу и, оказавшись один на один с Левашовым, пробил. Мяч предательски отскочил прямо в сетку. Обидно, всего пять минут владели преимуществом...

22' "Анжи" сравнивает счет - 1:1.

17' "Анжи" тут же рванул отбиваться. Но Олег Данченко так увлекся, что забежал в офсайд.

17' Гол забивает Кантемир Берхамов, который сегодня играет с капитанской повязкой! Берхамов получил пас в штрафной "Анжи", красивым финтом убрал защитника и пробил обводящим ударом в дальнюю девятку! Так держать!!!

17' А ВОТ ТЕПЕРЬ ГООООЛ! 1:0 - "Арсенал" впереди!

15' Дзюба выиграл единоборство на фланге и отдал передачу на Джорджевича, который уже вбегал во вратарскую. Увы, защитники "Анжи" первыми добираются до мяча. Джорджевичу остается только разочарованно вбежать в пустые ворота...

14' А теперь размялся Михаил Левашов. Хубулов с дальней дистанции наносит удар по воротам "Арсенала". Наш голкипер в красивом прыжке "проводил" мяч, летевший над перекладиной.

13' Дзюба прорывается вперед, отдает на Джорджевича. Лука дожидается, когда Эванс Кангва подберется поближе к воротам, и отдает пас на него. Но голкипер "Анжи" оказывается проворнее нашего замбийца - фиксирует мяч в руках.

11' "Анжи" тоже пытается атаковать, но пока махачкалинцам не удается создать ничего мало-мальски серьезного у ворот Левашова. Прекрасно срабатывают наши защитники. Ттт, чтоб не сглазить!

7' Опасный удар Джорджевича из прекрасной позиции! Кангва промчался по левому флангу, подал на Дзюбу, тот борьбу проиграл, но мяч отскочил к Луке. Увы, тот пробил в сторону от ворот.

5' А теперь очередь "Арсенала": Чаушич исполнил штрафной удар, но перебить первого игрока сербу не удалось. "Анжи" ликвидировал угрозу.

2' Опасный штрафной исполнил "Анжи": Прудников пробил головой после подачи со стандарта, но Левашов надежно накрывает мяч в падении!

1' На первой же минуте "Арсенал" бросился в атаку, но Дзюба забрался в офсайд.

1' Красиво, очень по-арсенальски выглядят сегодня футболисты обеих команд: наши в красно-желтом, гости в желто-красном. Символично!

1' Стартовый свисток! Вперед, "Арсенал", вперед!

0' Команды выходят на поле под футбольный марш! Скоро начинаем.

0' Короткие интервью с тренерами перед игрой:

Миодраг Божович, главный тренер "Арсенала":

- Мы уже отошли от игры с "Зенитом". Сегодня будет трудный матч. И мы в нем должны показать, что мы серьезная команда. Мы обязаны стараться в каждой игре для себя, для болельщиков, для всей Тульской области. Мотивации у нас достаточно!

Вадим Скрипченко, главный тренер "Анжи":

- Мы знаем, что в этом сезоне "Арсенал" - это крепкая команда, которая играет в интересный футбол. Сегодня этот клуб по игре и по составу вполне претендует на шестое место, так что думаю, у футболистов тульской команды есть дополнительная мотивация в каждом матче.

0' Стартовые составы команд:

0' Антураж матча от пресс-службы ПФК "Арсенал". Смотрите, как фанаты приветствовали свою команду:

0' Оружейники сыграют сегодня в красной форме, махачкалинцы — в желтой

0' После прошлого матча против «Зенита» все болельщики, конечно, ждут и сегодня феерии в исполнении «Арсенала». И много голов в ворота гостей! Тем более что «Арсенал» проводит сезон гораздо лучше, чем «Анжи». И канонирам давно пора поправлять статистику игр с махачкалинцами: в пяти последних матчах было зафиксировано четыре победы «Анжи» и одна «Арсенала».

0' Добрый вечер, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Что может быть лучше осознания того, что впереди целых четыре дня выходных? Конечно, игра любимого клуба! =) Матч «Арсенала» против «Анжи» начнется в 19.30. Болеем за наших вместе с Myslo!