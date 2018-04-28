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В Туле высадили 400 молодых сосен
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле высадили 400 молодых сосен

Всего в этом году в областном центре появится 12254 новых саженцев.

Новые зеленые насаждения появились на территории микрорайона Петровский квартал, городской больницы им. Ваныкина на ул. Первомайской и горбольницы №1 на ул. Мира. Всего было высажено порядка 400 сосен. 

Участие в акции по озеленению города приняли Глава Тулы Юрий Цкипури и первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин. В этом году озеленение города стартовало 14 апреля и продолжается на постоянной основе. Работы запланированы на 128 объектах.

Всего в этом году будет высажено 12254 саженца деревьев и кустарников, 366 886 однолетних и многолетних цветов. 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +3
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