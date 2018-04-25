В Туле проходит культурный форум регионов ЦФО

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

25 апреля в Колонном зале Дворянского собрания в Туле открылся культурный форум Центрального федерального округа «ИмПульс культуры».

В областную столицу съехались руководители отрасли в ЦФО, представители региональных учреждений культуры, деятели культуры и искусства. Своими размышлениями о современной культуре и ее перспективах поделились народные артисты России Алла Сурикова, Илзе Лиепа, Николай Бурляев, заслуженная артистка России Ольга Кормухина, актер театра и кино Андрей Мерзликин, знаменитый художник Александр Шилов-младший.

Участников форума от лица губернатора Тульской области поприветствовал его заместитель Вячеслав Федорищев. Он отметил, что форум призван привлечь внимание к наиболее значимым для культуры вопросам, обсудить развитие отрасли.

– В Тульской области активно развиваются многие направления в культуре. Нам есть что показать, и этим опытом мы готовы поделиться. В то же время есть новые веяния, которые мы хотели бы развивать в регионе. Поэтому мы пригласили на этот форум наших друзей из сферы культуры, чтобы вместе обсудить: какое место в обществе занимает культура, как она влияет на социальные и экономические процессы, — сказал Вячеслав Федорищев.

В рамках форума в ряде учреждений культуры проходят мастер-классы и тематические секции: «Музей и его современный посетитель», «Танец и духовно-патриотическое воспитание молодежи», «Современный театр. Проблемы. Перспективы развития», «Современная проза и поэзия: имена, направления, тенденции», «Культурно-досуговые учреждения будущего», «Классика — это класс», «Современная музыка. Попса или духовность», «Художники и современность».

Участники дискуссий обсудят современные тенденции развития культуры. Сотрудники тульских учреждений культуры поделятся опытом с коллегами из других регионов.