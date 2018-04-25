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На матч «Арсенал» – «Анжи» назначена судейская бригада

На матч «Арсенал» – «Анжи» назначена судейская бригада

Игра состоится 28 апреля в 19.30.

На игру «Арсенал» — «Анжи» назначена судейская бригада. Главный арбитр матча — Сергей Карасев из Москвы. Ассистенты судьи — москвичи Антон Аверьянов и Тихон Калугин.

Резервный судья — Чернов Роман (Москва). Инспектором матча назначен Алексей Румянцев из Санкт-Петербурга. Делегат РФПЛ — петербуржец Вячеслав Мельников.

Матч «Арсенал» — «Анжи» состоится 28 апреля в 19.30. Билеты уже в продаже.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:32 +2
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