Фото из архива Myslo.
На ул. Союзной в Туле обустраивают парковку
Новое парковочное пространство будет рассчитано на 150 машин.
25 апреля в центре Тулы началась работа по обустройству парковки. Она займет территорию между улицами Союзной и Благовещенской и будет рассчитана на 150 мест.
Как пояснили в администрации города, все работы проходят в рамках благоустройства улиц исторического центра Тулы.
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