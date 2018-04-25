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На ул. Союзной в Туле обустраивают парковку
Фото из архива Myslo.

На ул. Союзной в Туле обустраивают парковку

Новое парковочное пространство будет рассчитано на 150 машин.

25 апреля в центре Тулы началась работа по обустройству парковки. Она займет территорию между улицами Союзной и Благовещенской и будет рассчитана на 150 мест.

Как пояснили в администрации города, все работы проходят в рамках благоустройства улиц исторического центра Тулы.

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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:23 +2
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