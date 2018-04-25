На ул. Союзной в Туле обустраивают парковку

Фото из архива Myslo.

Новое парковочное пространство будет рассчитано на 150 машин.

25 апреля в центре Тулы началась работа по обустройству парковки. Она займет территорию между улицами Союзной и Благовещенской и будет рассчитана на 150 мест.

Как пояснили в администрации города, все работы проходят в рамках благоустройства улиц исторического центра Тулы.