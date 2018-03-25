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В Туле сгорел гараж вместе с ГАЗелью
Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области

В Туле сгорел гараж вместе с ГАЗелью

Инцидент произошел на ул. Щегловская Засека.

25 марта в 0.29 на пульт «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании гаража, внутри которого находился автомобиль «Газель». Инцидент произошел на ул. Щегловская Засека в Туле.
На место выехали четыре пожарных расчета. Справиться с огнем удалось уже к 0.45. В результате происшествия гараж выгорел, а в автомобиле обгорел тент. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Главное Управление МЧС России по Тульской области напоминает:

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:41 +3
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