В Туле сгорел гараж вместе с ГАЗелью

Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области

25 марта в 0.29 на пульт «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании гаража, внутри которого находился автомобиль «Газель». Инцидент произошел на ул. Щегловская Засека в Туле.

На место выехали четыре пожарных расчета. Справиться с огнем удалось уже к 0.45. В результате происшествия гараж выгорел, а в автомобиле обгорел тент. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Главное Управление МЧС России по Тульской области напоминает:

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.