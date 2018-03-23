В Тульской области полицейские обнаружили семь «резиновых» квартир

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Иностранцев фиктивно прописывали жители Пролетарского и Советского округов Тулы, Косой Горы, а также Воловского, Венёвского и Суворовского районов.

За минувшие сутки в Тульской области полицейские выявили семь случаев фиктивной постановки на учёт иностранцев. В столице региона стражи правопорядка обнаружили четыре «резиновые» квартиры — две из них в Пролетарском, а также в Советском округе и на Косой Горе. Туляки ставили на учёт в своих квартирах иностранных граждан, фактически не предоставляя им мест для проживания.

Кроме того, случаи фиктивной регистрации выявлены в Воловском, Венёвском и Суворовском районах.

Все подозреваемые в противоправных деяниях признались в содеянном. Работа по выявлению нарушений миграционного законодательства продолжается.