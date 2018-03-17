Болельщикам разрешили взять с собой термосы на матч «Арсенал»-«Ростов»
Однако их емкость не должна превышать одного литра.
Сегодня, 17 марта, в 14.00 на своем поле тульский «Арсенал» примет «Ростов».
За полтора часа до матча на стадионе будет открыта фан-зона для болельщиков, в которой будут организованы конкурсы и различные развлечения для поклонников футбола, а также встреча с атакующим полузащитником Игорем Шевченко и лучшим бомбардиром Лукой Джорджевичем.
Учитывая, что погода на улице далеко не весенняя, болельщикам разрешено проносить на стадион термосы объемом до одного литра.
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