новости
новости
Регистрация
Болельщикам разрешили взять с собой термосы на матч «Арсенал»-«Ростов»

Болельщикам разрешили взять с собой термосы на матч «Арсенал»-«Ростов»

Однако их емкость не должна превышать одного литра.

Сегодня, 17 марта, в 14.00 на своем поле тульский «Арсенал» примет «Ростов».

За полтора часа до матча на стадионе будет открыта фан-зона для болельщиков, в которой будут организованы конкурсы и различные развлечения для поклонников футбола, а также встреча с атакующим полузащитником Игорем Шевченко и лучшим бомбардиром Лукой Джорджевичем.  

Учитывая, что погода на улице далеко не весенняя, болельщикам разрешено проносить на стадион термосы объемом до одного литра.

сегодня, в 12:53 +6
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
футболарсеналболельщикистадион

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

7 вопросов о налоговой декларации-2018: Что будет, если не подать декларацию?
7 вопросов о налоговой декларации-2018: Что будет, если не подать декларацию?
Житель Привокзального района Тулы похищал зеркала дорогих иномарок
Житель Привокзального района Тулы похищал зеркала дорогих иномарок
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.