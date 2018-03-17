Житель Привокзального района Тулы похищал зеркала дорогих иномарок

Для поимки подозреваемого полицейские устраивали засады в местах, где похититель мог попытаться совершить очередную кражу.

Привокзальном районе Тулы сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже зеркал с иномарок, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

По версии полиции, мужчина ночью снимал зеркальные элементы с дорогих иностранных машин: «Лексуса», «Тойоты Ленд Крузер», «БМВ Х6» и других. В каждом случае ущерб превышал несколько десятков тысяч рублей. Для поимки подозреваемого полицейские устраивали засады в местах, где похититель мог попытаться совершить очередную кражу, а также проверяли точки сбыта краденного. Ситуация осложнялась тем, что мужчина каждый раз совершал преступления в разных районах Тулы, не ограничиваясь одной частью города.

В результате полиции удалось задержать подозреваемого в Привокзальном районе. Им оказался 20-летний местный житель. В настоящее время полицейские располагают сведения о как минимум 9 совершенных им хищений. Возбуждено уголовное дело.