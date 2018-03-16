ЧП на тульской «Балтике»: Семьям пострадавших окажут материальную помощь

14 марта в тульском филиале компании «Балтика» произошел прорыв главного клапана парового котла, в результате чего пострадали двое сотрудников.

Пострадавших на карете скорой помощи оперативно доставили в «Отделенческую больницу на ст. Тула ОАО «РЖД». Один человек в тяжелом состоянии был сразу переведен в отделение реанимации, второму, получившему ожоги средней тяжести, также оказали необходимую медицинскую помощь.

На данный момент оба сотрудника переведены в Тульскую областную больницу, их состояние стабильное.

Оба сотрудника компании «Балтика» имеют расширенный социальный пакет, включающий полис добровольного медицинского страхования. Расходы по лечению и реабилитации сотрудников покрываются полисом. Все возможные дополнительные затраты по лечению и дальнейшей реабилитации возьмет на себя компания «Балтика».



По сообщению пресс-службы компании, «недопущение несчастных случаев – стратегическая цель компании, и подобный инцидент произошёл на предприятии впервые. В связи с этим «Балтика» начала внутреннее расследование, которым руководит региональный директор по производству Юрий Чентырев. Компания стремится провести его максимально открыто и объективно, чтобы определить причины происшествия и избежать подобных ситуаций в будущем. Параллельно с этим проводится внешнее расследование со стороны компетентных органов».



Юрий Чентырев, региональный директор по производству компании «Балтика»:

Юрий Чентырев – Мы постоянно следим за ситуацией. На данный момент получивший более тяжелые травмы сотрудник нуждается в уходе со стороны врачей. Второго сотрудника с травмой средней степени тяжести врачи были готовы выписать, но мы настояли, чтобы он тоже некоторое время восстанавливался под наблюдением специалистов.

Также мы приняли решение оказать пострадавшим и их семьям материальную помощь, которая предусмотрена коллективным договором в связи с различными чрезвычайными ситуациями.

Компания делает всё возможное, чтобы максимально ускорить выздоровление пострадавших сотрудников. Мы ведем внутреннюю проверку, оказываем полное содействие внешнему расследованию и желаем двум нашим сотрудникам скорейшего выздоровления.