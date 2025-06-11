Официально: «Арсенал» расторг контракт со Сторожуком

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Тренер работал в клубе с 2023 года.

Тульский «Арсенал» разорвал отношения с Александром Сторожуком. Контракт расторгли по соглашению обеих сторон. Об этом клуб сообщил сегодня, 11 июня.

Тренер работал в клубе с 14 января 2023 года. Об уходе с поста Сторожук сообщал еще в конце мая.