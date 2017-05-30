Фото из архива Myslo.
Думбия – лучший игрок сезона по версии болельщиков «Арсенала»
Второе место болельщики красно-желтых отдали Михаилу Левашову, третье — Максиму Беляеву.
Посетители официального сайта болельщиков ФК «Арсенал» выбрали лучшего игрока команды в сезоне-2016/17. Им стал полузащитник Мусса Думбия. Футболист перешел в стан оружейников этой весной, но уже успел запомниться своей игрой фанатам. В минувшем сезоне Думбия сыграл в 14 матчах за тульскую команду, забив один гол и сделав одну голевую передачу.
Второе место болельщики красно-желтых отдали Михаилу Левашову, третье — Максиму Беляеву.
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