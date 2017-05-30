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Думбия – лучший игрок сезона по версии болельщиков «Арсенала»
Фото из архива Myslo.

Думбия – лучший игрок сезона по версии болельщиков «Арсенала»

Второе место болельщики красно-желтых отдали Михаилу Левашову, третье — Максиму Беляеву.

Посетители официального сайта болельщиков ФК «Арсенал» выбрали лучшего игрока команды в сезоне-2016/17. Им стал полузащитник Мусса Думбия. Футболист перешел в стан оружейников этой весной, но уже успел запомниться своей игрой фанатам. В минувшем сезоне Думбия сыграл в 14 матчах за тульскую команду, забив один гол и сделав одну голевую передачу.

Второе место болельщики красно-желтых отдали Михаилу Левашову, третье — Максиму Беляеву.

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:53 +2
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