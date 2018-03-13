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В тульском поселке Комарки сносят аварийное здание КПП

В тульском поселке Комарки сносят аварийное здание КПП

Раньше оно принадлежало воинской части, в нем располагался контрольно-пропускной пункт.

Здание не использовалось по назначению уже около 20 лет, и было заброшенным. Ветхие конструкции создавали угрозу безопасности местных жителей, так как рядом проходит пешеходная дорожка, по которой жители добираются до автобусной остановки.

В связи с этим принято решение произвести снос здания. Работы по сносу ведутся за счет внебюджетных источников. Спецтехнику предоставила строительная организация.

Далее территория будет зачищена, строительный мусор будет вывезен. Главное управление по Пролетарскому округу совместно с жителями решит дальнейшую судьбу этого участка.

Напомним, ранее мы сообщали, что жители Комарок записали Президенту видеообращение об ужасных условиях жизни.

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Снос здания в Комарках, Фото: 1
Снос здания в Комарках, Фото: 2
Снос здания в Комарках, Фото: 3
Снос здания в Комарках, Фото: 4
Снос здания в Комарках, Фото: 5
Снос здания в Комарках, Фото: 6
Снос здания в Комарках, Фото: 7
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:32 +2
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