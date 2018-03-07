Тульская область получит более 3,5 млрд рублей из федерального бюджета

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Руководитель минфина сообщил, что бюджет области 2017 года исполнен по доходам на 99,9% к плановому показателю, по расходам – на 96,4%. По сравнению с 2016 годом рост доходов составил 1,9 млрд рублей, т.е. около 3%; расходы бюджета выросли на 3,9 млрд рублей или почти на 6%.

Министр отметил, что по объему поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Тульская область занимает 5-е место в ЦФО. В регионе завершен процесс реструктуризации бюджетных кредитов. Сумма реструктурированной задолженности, на которую заключены соглашения с Министерством финансов РФ, составляет 9,7 млрд рублей.

По словам Владимира Юдина, объем доходов бюджета на 2018 год запланирован в сумме 63,6 млрд рублей, расходы сформированы в объеме 68 млрд рублей.

Более 70% бюджетных средств будет направлено на социальную сферу.

Глава регионального минфина отметил, что в бюджете нынешнего года особое место занимает финансирование таких масштабных проектов, как строительство двух новых корпусов детской областной больницы и перинатального центра.

Большое внимание уделено сфере образования. По решению губернатора Алексея Дюмина ежегодно предусматривается выделение не менее 150 млн рублей на создание новых мест в детских садах. В 2018 году, объявленным главой региона Годом образования и новых знаний, сумма на эти цели с учетом федерального финансирования составляет порядка 388 млн рублей.

Министр сообщил, что будет продолжен проект строительства домов культуры на селе. Кроме того, на проект «Народный бюджет» выделено порядка 500 млн рублей.

Также по решению губернатора на региональном уровне будет продолжена программа переселения из аварийного жилья. В 2018 году правительство области выделит на эти цели 500 млн рублей.

Как заявил Владимир Юдин, Тульская область заключила 38 соглашений на предоставление средств из федерального бюджета на общую сумму порядка 3,5 млрд рублей. В основном средства пойдут на проекты «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги», развитие агропромышленного комплекса и культуры, поддержку материнства и детства, обеспечение жильем молодых семей и создание дополнительных мест в образовательных учреждениях. До конца месяца планируется подписать дополнительные соглашения, которые позволят привлечь около 150 млн рублей на улучшение материальной базы больниц и поликлиник.

- Бюджетная политика региона прежде всего направлена на выполнение всех социальных обязательств перед жителями, а также задач, поставленных в рамках стратегических инициатив Президента РФ, Посланиях главы государства и губернатора области, в Программе социально-экономического развития области, - отметил Владимир Юдин.