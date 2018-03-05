Тулячки заняли второе место на турнире по волейболу, посвящённому 8 марта
Соревнования прошли в городе Ростове Ярославской области. В них приняли участие шесть команд.
В Ярославской области состоялся турнир городов России по волейболу среди команд девушек в возрасте 11-12 лет, посвящённый Международному женскому Дню.
В рамках соревнований выступили шесть команд спортивных школ олимпийского резерва из Волгограда, Нижнего Новгорода, Иваново, Тулы и две команды от Ростова.
Тулячки достойно провели турнир, проиграв единственную игру хозяевам – ростовской спортивной школе олимпийского резерва со счётом 2:3. Этот результат обеспечил тульским волейболисткам второе место.
Лучшим игроком команды в турнире была признана Маша Демченко. Тренируются спортсменки под руководством Евгения Дмитриевича Смирнова.
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